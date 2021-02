Wetter verhindert Prüfung von A-59-Schutzwand in Duisburg

Duisburg. Der für 11. Februar geplante Abschluss der Sonderprüfung der Lärmschutzwände auf der A 59 in Duisburg muss witterungsbedingt verschoben werden.

Die für Donnerstag, 11. Februar, angekündigte Sperrung der Anschlussstelle Duisburg-Zentrum auf der A 59 in Fahrtrichtung Düsseldorf aufgrund einer Sonderprüfung der Lärmschutzwand im Bereich des Mercatortunnels muss aufgrund der Witterungsverhältnisse verschoben werden. Dies teilt die seit Anfang des Jahres zuständige Autobahn GmbH Rheinland mit. Sobald es die Wetterlage wieder zulasse, werde die Prüfung durchgeführt und rechtzeitig vorher angekündigt.

Sie konnte entgegen früherer Aussagen von Straßen NRW Ende des vergangenen Jahres doch noch nicht wie geplant abgeschlossen werden. Als Grund nannte ein Sprecher der Autobahn GmbH Rheinland „technische Probleme mit einer Arbeitsbühne“.

Nach tragischem Unfalltod: Sonderprüfungen von Lärmschutzwänden auch in Duisburg

Nach dem tragischen Unfalltod einer Autofahrerin im vergangenen November wegen einer umgekippten Lärmschutzwand auf der A 3 in Köln sollten mehrere baugleiche Konstruktionen in ganz NRW genauer untersucht werden – so auch in Duisburg. (dwi)

