Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit viel Regen in Duisburg.

Gewitter-Warnung Wetter in Duisburg: Warnung vor schweren Gewittern

Duisburg. In Duisburg drohen Gewitter mit großen Niederschlagsmengen. Für diesen Zeitraum gibt es nun eine Vorabwarnung vom Deutschen Wetterdienst.

Lange war es trocken und heiß, nun drohen aber auch in Duisburg Gewitter mit Starkregen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Donnerstag eine Vorabinformation vor schwerem Gewitter herausgegeben. Sie gilt für den Zeitraum von Donnerstag, 12 Uhr, bis Freitagmorgen, 4 Uhr.

„Ab Donnerstagmittag ziehen von Südwesten her gebietsweise schauerartig verstärkte und mitunter gewittrig durchsetzte Starkregenfälle auf. Lokal kann es dabei zu heftigem Starkregen mit Mengen um 40 l/qm in kurzer Zeit, stürmischen Böen um 70 km/h (Bft 8) und Hagel mit Korngrößen bis 2 cm kommen“, heißt es.

Unwetter in Duisburg: DWD veröffentlicht Vorabinformation

Regional könnten sich die Unwetter auch länger halten und die Niederschlagsmengen in 3 bis 6 Stunden den Wert von 100 l/qm erreichen. In der zweiten Nachthälfte zum Freitag soll die Unwettergefahr von Westen her langsam abnehmen.

Der DWD veröffentlicht nach eigenen Angaben eine Vorwarnung, damit die Bevölkerung sich auf die „typischen Begleiterscheinungen“ vorbereiten können.

