Wetter in Duisburg: Unwetterwarnung vor heftigem Dauerregen

Duisburg. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für Duisburg herausgegeben: Bis Donnerstag können bis zu 120 Liter pro Quadratmeter fallen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Dienstagvormittag eine amtliche Unwetterwarnung für das gesamte Duisburger Stadtgebiet herausgegeben.

Dabei warnt der DWD vor ergiebigem Dauerregen. Die Warnung gilt bis Donnerstagmorgen, 6 Uhr. Die Befürchtung der Meteorologen: Durch die anhaltenden Niederschläge mit durchziehenden Starkregengebieten könnten bis Donnerstagfrüh bis zu 120 Liter pro Quadratmeter fallen.

Dauerregen über Duisburg: Fenster und Türen sollen geschlossen bleiben

Hochwasser an Bächen und Flüssen, Erdrutsche sowie überflutete Straßen könnten die Folge sein. Die Menschen sollen zur Sicherheit Türen und Fenster geschlossen halten.

Die Feuerwehr Duisburg ist nach Angaben von Sprecherin Gabi Priem für Unwettereinsätze in den kommenden Tagen gewappnet. Am Dienstag überprüften Einsatzkräfte noch einmal Einsatzmaterial wie Schläuche und Pumpen. „Es ist natürlich immer auch möglich, dass wir in Nachbarstädten aushelfen, sollte es uns nicht so heftig treffen“, erklärte Priem.

Zuletzt hatte Starkregen Ende Juni vor allem den Duisburger Süden getroffen. Zahlreiche Keller liefen voll, Straßen mussten wegen Überflutung gesperrt werden.

