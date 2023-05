Wetter: Freibad-Start in Duisburg-Homberg verschiebt sich

Duisburg. Weil die Temperaturen zu niedrig sind, verschiebt sich in Duisburg-Homberg der Freibad-Start. Welche Vorbereitungen aber unterdessen laufen.

Wer an diesem Wochenende zum ersten Mal das Freibad in Duisburg-Homberg besuchen wollte, kann die Badesachen im Schrank lassen – der Start in die Freibadsaison verschiebt sich, teilt die Stadt Duisburg kurzfristig mit. Eigentlich war die Eröffnung für Samstag, 6. Mai, geplant.

[Nichts verpassen, was in Duisburg passiert: Hier für den täglichen Duisburg-Newsletter anmelden.]

„Die Stadt Duisburg hat wegen der unbeständigen Wetterlage entschieden, den Betrieb des Bades an diesem Wochenende noch nicht aufzunehmen. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist für einen erfolgreichen Start in die Freibadsaison eine länger anhaltende Schönwetterlage erforderlich“, erklärt Stadtsprecher Max Böttner. Die derzeitigen Wettervorhersagen prognostizierten für die nächste Zeit jedoch häufig regnerisches oder auch bedecktes Wetter mit Temperaturen zwischen zwölf und maximal 20 Grad und damit kein Freibadwetter.

Fachkräfte für Duisburger Freibadsaison werden dringend gesucht

Unterdessen laufen die Vorbereitungen bei „Duisburg Sport“ für die anstehende Freibadsaison auf Hochtouren. Allerdings bringt der bundesweit akute Mangel an Fachpersonal auch in Duisburg Herausforderungen mit sich. Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich, insbesondere für Saisonkräfte, in den vergangenen Monaten nochmals verschärft. In der Freibadsaison ist die Stadt zusätzlich zu den Mitarbeitenden für den Hallenbadbetrieb auch auf vorübergehend beschäftigtes Personal für das Freibad Homberg angewiesen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Duisburg