„WestVisions“ in Duisburg: Diese Redner sind 2022 dabei

Duisburg. Das After-Work-Festival „WestVisions“ richtet sich an die digitale Szene im Ruhrgebiet. Diese interessanten Redner haben die Macher verpflichtet.

Spannende Zukunftsthemen können in diesem Jahr auf dem achten After-Work-Festival „WestVisions“ in Duisburg diskutiert und erlebt werden. Dabei stehen Nachhaltigkeit, Urbanität und persönliche Fähigkeiten im Mittelpunkt des am 20. Oktober in der Gebläsehalle des im Landschaftspark Nord stattfindenden Festivals.

Unter dem Motto „We are back – to the Future” wartet das von der Duisburger Agentur Krankikom veranstaltete Festival in diesem Jahr mit interessanten Rednern zu unterschiedlichsten gesellschaftlichen Themen auf.

Die Macher des Festivals „WestVisions“ bei der Programmvorstellung. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Yvonne Sammer, Autorin und Podcasterin, wird in ihrem Talk mit dem Titel „Profil Tuning – warum erfolgreiches Branding in der eigenen Geschichte steckt“ thematisieren, wie Menschen eigene Erfolgsfaktoren erkennen und daraus ihre eigene Personal-Brand, also persönliche Marke, ableiten und weiterentwickeln können. „Yvonne Sammer ist eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die sich mit ihrem Talk sowohl an Studierende, die sich Gedanken über ihren Werdegang machen, aber auch Berufstätige, die sich neu orientieren wollen, richtet“, so Bianca Winkels aus dem Event-Team von Krankikom.

Dem Thema, wie Städte und Mobilität die öffentliche Gesundheit täglich verbessern können, widmet sich Matt Crisp aus Großbritannien. Dieser beschäftigt sich international mit der Entwicklung eines besseren Lebens in urbanen Umfeldern und berät dazu Stadtplaner, so Jan Stermann von Krankikom. Er lege Wert auf Themen wie Mobilität und Nachhaltigkeit in der Stadt und fokussiert, wie Menschen sich in Städten wohler fühlen und dort gesünder leben können.

Das ist dem Event-Team bei den Rednern für „WestVisions“ in Duisburg wichtig

Daneben konnte der Veranstalter für das Festival am 20. Oktober auch Jan Hegenberg als Speaker gewinnen. Der vielen aus dem Internet als „Der Graslutscher“ bekannte Blogger und Autor, der zuletzt mit seinem Buch „Weltuntergang fällt aus“ in der Spiegel-Bestsellerliste für Sachbücher vertreten war, befasst sich damit, wie die Energie- und Klimawende möglichst schnell und konsequent herbeigeführt werden kann. „Jan Hegerberg ist eine Person, die einen positiv motivieren kann“, sagt Stermann. „Wir freuen uns daher sehr, dass er in diesem Jahr dabei sein wird.“

Bei der Auswahl der Redner habe Team darauf geachtet, Leute zu bekommen, die in der Region und Deutschland noch nicht so bekannt sind. „Dabei soll es unterhaltsam sein und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, über den Tellerrand hinauszuschauen“, berichtet Stermann.

Neben den Vorträgen erwartet die Besucher auch in diesem Jahr ein interessantes Rahmenprogramm mit Ausstellungsständen von Akteuren aus der Digital-Community und Themenblöcken zu Gaming und Retro-Technologien. „Auch wenn wir noch nicht allzu viel verraten möchten, werden die Teilnehmer viele Dinge ausprobieren können und der Spaß wird nicht zu kurz kommen“, schaut Jan Stermann voraus.

Festival feierte 2016 Premiere

Entstanden ist das Festival „WestVisions“, das 2016 Premiere feierte, mit dem Ziel, die digitale Community im Ruhrgebiet zusammenzubringen und dabei die Themenschwerpunkten Wirtschaft, Technologie, Kunst und Gesellschaft zu beleuchten. Die Idee zu dem Festival sei entstanden, da die digitale Community in Duisburg im Unterschied zu anderen Städten, in denen es eine große Konzentration von IT-Unternehmen gebe, eher verstreut und daher nicht so gut vernetzt sei, erklärt Alexander Kranki, Geschäftsführer des Veranstalters Krankikom.

„Wir waren früher viel auf internationalen Konferenzen unterwegs, die visionäre Themen behandeln, und haben uns gedacht, dass man diese Leute eigentlich auch nach Duisburg bringen müsste“, so Kranki. Damit habe man bewusst eine Ergänzung zu Metropolen wie Düsseldorf und Köln schaffen wollen.

Eintritt ist dank der Sponsoren kostenlos

Das After-Work-Festival „WestVisions“ findet am Donnerstag, 20. Oktober, ab 18 Uhr im Landschaftspark Nord statt. Tickets für die Veranstaltung sind kostenlos und können unter https://www.westvisions.de bestellt werden.

Dort finden sich auch weitere Informationen zum Programm. Der kostenfreie Eintritt wird in diesem Jahr von den Wirtschaftsbetrieben Duisburg, Duisburg Business & Innovation, der Niederrheinischen IHK zu Duisburg, Haniel, Gebag und Duisburg Kontor ermöglicht, die als Sponsoren das Festival unterstützen.

Als Partner unterstützen daneben die Design Metropole Ruhr, RuhrOnline, Digihub, die Techniker Krankenkasse und August & Alfred das Festival.