Zwei Räuber schlagen 14-Jährigen in Rumeln ins Gesicht

Duisburg-Rheinhausen. Ein 14-Jähriger ist am Dienstagabend in Rumeln-Kaldenhausen Opfer eines Überfalls geworden. Die Polizei Duisburg sucht nun nach Zeugen.

Zwei bisher unbekannte Räuber haben am Dienstagabend einen Jugendlichen in Rumeln-Kaldenhausen bedroht. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, sprachen sie den 14-Jährigen gegen 20.45 Uhr am Rumelner Markt an und forderten die Kopfhörer des Jugendlichen. Als dieser sie nicht herausgeben wollte, schlugen die Unbekannten ihm ins Gesicht. Der 14-Jährige konnte flüchten und alarmierte die Polizei.

Nun sucht die Kripo Zeugen, die etwas beobachtet haben. „Gesucht werden zwei etwa 17 Jahre alte Verdächtige“, teilt die Polizei mit. Der Größere sei schlank, hat schwarze, zum Zopf gebundene Haare und war dunkel gekleidet. Auch der Kleinere sei dunkel bekleidet gewesen und habe eine etwas dicklichere Statur sowie kurze, lockige, schwarze Haare.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 telefonisch unter 0203/2800 entgegen.

