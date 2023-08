Westside-Festival in Rheinhausen: Alle Infos zum Line-Up

Duisburg-Rheinhausen. Das Westside-Festival lockt wieder Punkrock-Fans in den Volkspark nach Duisburg-Rheinhausen. Wann die Veranstaltung steigt, welche Bands spielen.

Die Westside lässt es im Volksparks Duisburg-Rheinhausen wieder krachen. Aus der Corona-Not geboren, bespielte der Rheinhauser Kulturverein erstmals 2020 den Konzertpavillon an der Gartenstraße. Inzwischen hat die Veranstaltung schon eine eigene Tradition; Musiker aus dem gesamten Ruhrgebiet und darüber hinaus waren zu Gast, und sowohl erklärte Punkrock-Fans als auch zufällig vorbei schlendernde Parkbesucher genossen die Volksfest-Atmosphäre bei Live-Musik und Kaltgetränken im Grünen. Am Samstag, 2. September, ist es zum siebten Mal soweit.

Die Musik kommt diesmal von der Hamburger Streetpunk-Band „Small Town Riot“, den Oberhausener Party-Punks „Simple Strickts“, der Musikgruppe „Paranoya“ und den einheimischen Hardcore-Punk-Rock-Band „Anastasis“. Small Town Riot sind in Hamburg beheimatet. Inhaltlich stehen bei ihnen die Zeichen auf Antifschismus und musikalisch auf die Kombination von Melodie und Härte – kurz: Streetpunk.

Anastasis aus Duisburg-Rheinhausen spielt auf dem Westside-Festival

Die Simple Strickts sehen sich selber als „die faulste Punkrock-Kombo des Ruhrgebiets“: 2005 gründete sich die Band, 2014 erschien das Album „Gutes von Gestern“. Ungleich länger – nämlich seit 1986 (seit 1989 in der heutigen Besetzung) – sind Anastasis aus Rheinhausen am Start. Die Basis ihrer Musik ist melodiöser Hardcore, den Maikel Kleer (Gesang), Michael Hörle (Bass), Sniff Spindel (Drums) und Stefan Spindel (Gitarre) um Kopfnoten wie Reggae, Grunge und schnellen Punkrock ergänzen. Zwischen 1989 und 2010 erschienen zwei EPs und drei CD-Alben. Bekannt ist vor allem die Powerballade „The Right Way“ von 1993, die in den 1990ern zum Standardprogramm der Duisburger Kult-Disco Old Daddy gehörte.

Westside-Festival im Volkspark in Duisburg-Rheinhausen: Sowohl Punkrock-Fans als auch zufällig vorbei schlendernde Parkbesucher genießen jedes Jahr die Volksfest-Atmosphäre bei Live-Musik und Kaltgetränken im Grünen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Paranoya – das sind im Kern Hendrik und Zwiebel, die sich 1994 in Hamm mit zwei weiteren Freunden zur Band zusammen schlossen. Mittlerweile sind die beiden in Duisburg verwurzelt und fanden mit Ben und Peter aus Düsseldorf neue Mitstreiter für Bass und Schlagzeug. Ihre Musik beschreiben sie kurz als Punk, denn: „Schubladen hat der Schrank genug. Experimentieren, Kombinieren und Ausprobieren ist das Credo der Band.“ Auf der aktuellen Single „Dämonen“ sind sogar Country- Surf- und Garage-Einflüsse zu hören.

Westside im Rheinhauser Volkspark: Wann es losgeht

Der Eintritt ist, wie immer, frei. Los geht es um 15 Uhr; um 21 Uhr ist auf der Bühne Feierabend. Der Musikpavillon befindet sich im Rheinhauser Volkspark, ungefähr auf Höhe der Gaststätte „König am Park“, (die auch die Getränkeversorgung beim Konzert sichert; für einen Imbiss vor Ort ist ebenfalls gesorgt) an der Gartenstraße 14, 47226 Duisburg. Parkplätze sind reichlich vorhanden, die Bushaltestelle Güntherstraße (Linien 920, 912, 922, 923) ist 500 Meter entfernt. Am Samstag, 28. Oktober, steigt eine große Party anlässlich von 20 Jahren Westside e.V. vor Wind und Wetter geschützt im Rheinhauser Jugendzentrum St. Peter – natürlich auch wieder mit Live-Musik.

