An zwei Wochenenden gibt es am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen einen Weihnachtsmarkt.

Weihnachtsmark Weihnachtsmarkt am Toeppersee in Rheinhausen an vier Tagen

Duisburg-Rheinhausen. Die Freizeit- und Wasserskianlage am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen bittet an zwei Wochenenden zum Weihnachtsmarkt. Es gilt die 3G-Regel.

Die Freizeit- und Wasserskianlage am Toeppersee in Duisburg-Rheinhausen, Lohfelder Weg 91, bittet an den Wochenenden 13. und 14 November sowie 27. und 28. November zum Weihnachtsmarkt. Los geht es samstags um 14 Uhr, an den Sonntagen öffnet der Markt um 11 Uhr.

Besucher können sich auf Stände mit selbst hergestelltem Schmuck, Kleidung und Dekoration freuen, teilt Familie König, Betreiber der Anlage, mit. „Außerdem dürfen sie sich auf viele weihnachtliche Leckereien und geschmackvollen Glühwein freuen“, heißt es.

Auf dem Weihnachtsmarkt gilt die 3G-Regel, Besucher müssen geimpft, genesen oder negativ getestet sein.

