In Duisburg-Homberg gibt es auch 2023 wieder einen Weihnachtsmarkt im Kleingartenverein (Archivbild).

Weihnachten Weihnachtsmarkt 2023 in Homberg: Das erwartet Besucher

Duisburg-Homberg. Ein Duisburger Kleingartenverein bittet auch 2023 wieder zu einem Weihnachtsmarkt. Alle Informationen zum Termin und den Angeboten im Überblick.

Ein kleiner Weihnachtsmarkt mit Herzblut vorbereitet: Duftender Glühwein, Honig und Wachskerzen von der Imkerin aus dem Nachbargarten, ein Nikolaus, der ohne Knecht Ruprecht kommt und viele hübsche Geschenke, die man für kleines Geld erwerben kann - das bietet am 25. November zum zweiten Mal der Kleingartenverein Homberg. Willkommen sind alle von nah und fern, die einen familiären Weihnachtsmarkt genießen wollen. Ohne Rummel, Autos und Busse - in Natur pur.

Nicht nur die, die das familiäre Event im vergangenen Jahr verpasst haben, sind voller Vorfreude. „Wir arbeiten schon seit dem Sommer, damit der Weihnachtsmarkt wieder viel zu bieten hat“, sagt Steffi Sander vom Vorstand des Vereins. Und kein geringerer als ihr Ehemann, der erste Vorsitzende, wird wieder ins Nikolauskostüm schlüpfen und den Kindern Leckereien schenken. Besonders an die Kleinen ist wieder gedacht worden. Es werden Weihnachtsgeschichten vorgelesen und in der Bastelecke können sie Baumschmuck verzieren.

Mit viel Liebe werden natürlich wieder die 21 Gärten und Hecken verziert. Mal mit ganz bunten Lichtern, die den Kindern immer besonders gut gefallen, mal in warmem Licht. Es gibt unter den Kleingärtnern offenbar viele talentierte Männer und Frauen, die im Basteln und Handarbeiten fit sind. Eine Kleingärtnerin kreiert aus Weihnachtskugeln Wichtel, man kann wieder beleuchtete Flaschen kaufen und Steffi Sander werkelt schon seit Monaten an kleinen Lichterhäuschen, die circa 12 cm hoch und 15 cm breit sind und an Krippen.

Weihnachtsmarkt in Duisburg-Homberg: Viel Selbstgemachtes für Besucher

„Eine elfteilige Krippe kostet 19 Euro, ein Viererpack Häuschen elf Euro, man kann sie aber auch einzeln kaufen.“ Eine andere sehr kreative Dame fertigt Loops, das sind die runden Schals, die für Erwachsene 9,50 Euro kosten. Auch Kindermützen und Schals für die Kleinen werden fleißig hergestellt.

Der erste Weihnachtsmarkt vom Kleingartenverein in Duisburg-Homberg war 2022 ein großer Erfolg. Nun gibt es eine Wiederholung. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Es wird gestrickt und genäht, was das Zeug hält. „Unser Kleingartenverein braucht Geld, weil viele Reparaturen und Instandhaltungen anfallen. Der neue Vorstand, der seit vergangenem Oktober im Amt ist, wurde gleich gefordert“, erzählt Steffi Sander. Denn der Strom machte Probleme, und es wurde richtig teuer, denn der Fehler ließ sich nicht so einfach finden. Also tragen jetzt alle Vereinsmitglieder dazu bei, den Besuchern einen traumschönen Weihnachtsmarkt mit vielen hübschen Sachen zu bieten und gleichzeitig die Kasse wieder aufzufüllen.

Weihnachtsmarkt in Duisburger Kleingartenanlage: Plätzchen, Würstchen und Co.

Die Imkerin, die dort einen eigenen Garten hat, war wieder bienenfleißig und ist mit einem Stand dabei, an dem Honig und Bienenwachskerzen verkauft werden. Es gibt auch wieder die selbst gemachten Marmeladen von Früchten aus den Gärten. Die Gläser kann man zwischen 1,50 und 3,50 Euro erwerben, auch Apfelmus ist wieder dabei.

Wenn Steffi Sander berichtet, was es wieder an Leckereien gibt, läuft einem das Wasser im Mund zusammen. Außer dass es Weihnachts-Überraschungstüten für kleines Geld gibt, sollte man lieber hungrig zum Weihnachtsmarkt kommen. Es gibt Gewürzkuchen, Plätzchen, gebrannte Mandeln, Nussecken, Grillwürstchen, Krustenbraten, Matjesbrötchen und Grünkohl.

Weihnachtsmarkt in Homberg: Glühwein und Bier gibt es auch

Logisch, dass der beliebte Glühwein nicht fehlt. Wer Bier bevorzugt, kommt auf seine Kosten, aber es gibt auch viel Anti-Alkoholisches wie Apfelschorle und warmen Kakao. Die Hexenhäuschen, die man kaufen kann, sind nicht mit Lebkuchen hergestellt, sondern aus Schokolade. Einen großen, beleuchteten Tannenbaum wird es auch wieder geben, der ebenfalls für gemütliche Atmosphäre sorgt.

Viele Leckereien gibt es auch 2023 beim Weihnachtsmark des Kleingartenvereins in Duisburg-Homberg (Archivbild). Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Belohnt werden die fleißigen Vereinsmitglieder durch dankbare Besucher, die schon seit dem Sommer gefragt haben, ob es in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt gibt. „Denn die erste Veranstaltung dieser Art bei uns im Kleingarten, die wirklich familiär ist, ist im vergangenen Jahr richtig gut angekommen“, freut sich Steffi Sander. Daraus soll jetzt eine Tradition werden.

>>> WEIHNACHTSMARKT IN DUISBURG-HOMBERG AM 25. NOVEMBER

Einen kleinen Weihnachtsmarkt präsentiert wieder der Kleingartenverein Homberg, an der Duisburger Straße 398 in 47198 Duisburg.

Am Samstag, 25. November sind alle von 14 bis 19 Uhr eingeladen, die in familiärer Atmosphäre die Vorweihnachtszeit genießen wollen.

Es gibt viele Möglichkeiten, sich mit weihnachtlicher Deko einzudecken oder kleine Geschenke für Heiligabend zu besorgen. Leckeres Essen gibt es für jeden Geschmack – von Süßem bis zu Herzhaftem ist für jeden etwas dabei

