Störung Wasserrohrbruch in Hochheide: Anwohner zeitweise ohne Wasser

Duisburg-Hochheide. Mehrere Anwohner in Hochheide hatten in der Nacht zu Mittwoch zwischenzeitlich kein fließendes Wasser. Das ist laut Netze Duisburg passiert.

Von einem Wasserrohrbruch in der Nacht zu Mittwoch (19. Juli) waren in Hochheide mehrere Anwohnerinnen und Anwohner betroffen. In sozialen Netzwerken klagten einige von ihnen über fehlendes fließendes Wasser. Wie die Netze Duisburg auf Anfrage der Redaktion mitteilen, kam die Information über einen Rohrbruch gegen 2.35 Uhr. Betroffen war eine 150er-Wasserleitung.

„Die Kollegen sind dann herausgefahren und haben das sofort behoben“, sagt Netze-Sprecher Thomas Kehler. Betroffen waren mehrere Häuser an der Kirchstraße sowie „mehrere Mehrfamilienhäuser“ an der Hanielstraße. Mehrere Häuser mussten zudem zeitweise für die Reparaturarbeiten von der Wasserleitung getrennt werden. „Zwischen 7 und 7.30 Uhr konnte der Bereich wieder versorgt werden“, so Kehler.

