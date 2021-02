Unbekannte haben diesen VW Golf in Friemersheim gestohlen. Jetzt sucht die Polizei Duisburg nach Zeugen.

Diebstahl VW Golf in Friemersheim gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Duisburg-Rheinhausen. Unbekannte Täter haben am Samstagvormittag einen VW Golf im Stadtteil Friemersheim gestohlen. Die Polizei Duisburg sucht jetzt nach Zeugen.

Unbekannte Täter haben am Samstag (30. Januar) zwischen 11 und 13 Uhr einen VW Golf (Baujahr 2019) auf der Friedhofsallee in Duisburg-Friemersheim gestohlen. Laut Polizei sei es nicht auszuschließen, dass am Fahrzeug noch die originalen Kennzeichen angebracht sind.

Jetzt sucht das Kriminalkommissariat 35 der Polizei Duisburg Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter 0203/2800 melden.