Bei einem Unfall in Duisburg-Rheinhausen hat sich ein 68-jähriger Radfahrer verletzt (Symbolfoto).

Unfall Vorfahrt genommen: Radfahrer (68) in Rheinhausen verletzt

Duisburg-Rheinhausen. Nach einem Unfall auf der Schwarzenberger Straße in Rheinhausen musste ein Radfahrer ins Krankenhaus. Ein Autofahrer nahm ihm die Vorfahrt.

Nach einem Unfall am Samstagnachmittag (15. April) in Rheinhausen hat sich ein 68-jähriger Fahrradfahrer verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Mann gegen 16.20 Uhr auf der Schwarzenberger Straße von einem Auto erfasst, als ihm ein 54-jähriger Mazda-Fahrer beim Linksabbiegen auf einen Supermarkt-Parkplatz die Vorfahrt nahm.

Für die Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Schwarzenberger Straße in beide Fahrtrichtungen und leitete den Verkehr über die umliegenden Straßen ab.

