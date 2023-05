Volkspark Rheinhausen: Große Benefizaktion für Erdbebenopfer

Im Volkspark Rheinhausen findet am 17. Juni eine Benefizveranstaltung zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien statt.

Duisburg-Rheinhausen. Türkische und syrische Spezialitäten soll es bei der Benefizaktion für Erdbebenopfer am 17. Juni im Volkspark Rheinhausen geben. Helfer gesucht.

Anfang Februar 2023 starben knapp 60.000 Menschen bei den schweren Erdbeben in der Türkei und in Syrien, 125.000 wurden verletzt. Die Vereinten Nationen schätzen den Sachschaden auf 108 Milliarden Euro, über 20 Millionen Menschen sind betroffen. „Wenn auch die Katastrophe aus den Schlagzeilen verschwunden ist, deren Aufarbeitung wird noch viele Jahre dauern“, erklärt der Verein „Freies Archiv der Hütten- und Bergwerke Rheinhausen“, der nun eine Benefizveranstaltung am Samstag, 17. Juni 2023, im Volkspark Rheinhausen plant.

Das Motto der Veranstaltung lautet „Wir halten zusammen!“ Die Schirmherrschaft teilen sich Mahmut Özdemir, MdB, und die Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß. „Zusammengehalten haben die Rheinhauser Stahlarbeiter und Bergleute über mehrere Generationen, das Herkunftsland spielte keine Rolle“, heißt es weiter vom Verein. Von 13 bis 19 Uhr bietet die Veranstaltung Grußworte, Musik, Begegnungen, Stände und Programm. Der Verzehr und die Aktionen erfolgen auf Spendenbasis.

Anmeldung für Stände bis zum 19. Mai – gerne gesehen sind türkische, syrische und internationale Spezialitäten

Bis zum 19. Mai sind Vereine und weitere Organisationen aufgerufen, sich mit einem Stand oder einem Zelt am Treiben vor der Konzertmuschel im Volkspark in Duisburg-Rheinhausen zu beteiligen. Gerne gesehen sind Stände mit türkischen, syrischen und internationalen Spezialitäten.

Anmeldungen nimmt der Rheinhauser SPD-Fraktionsvorsitzende Mehmet Aslan entgegen: E-Mail: aslan@fahr-du.de, Telefon: 0170/6414264. Auf der Webseite des Vereins fahr-du.de/ba.htm gibt es eine ausführliche Übersicht über die Veranstaltung (Programm, Teilnehmer etc.). Die Seite wird tagesaktuell aktualisiert.

