Vor der Filiale der Volksbank an der Krefelder Straße in Duisburg-Rheinhausen lag eine hohe Summe Bargeld. (Symbolfoto).

Duisburg-Rheinhausen. Eine hohe Summe Bargeld lag vor der Volksbank an der Krefelder Straße in Rheinhausen. Warum der Vorfall für Jubelstürme im Netz sorgt.

Rund 1000 Euro in 50 Euro Scheinen lagen am Mittwoch (8. Februar) mitten auf dem Bürgersteig vor der Filiale der Volksbank an der Krefelder Straße in Rheinhausen. In einer Rheinhausen-Facebook-Gruppe informierte eine Dame, dass das Geld in der Filiale abgegeben wurde. Die Volksbank Rhein-Ruhr bestätigt auf Anfrage der Redaktion den Vorfall.

Unter dem Beitrag auf Facebook, der mittlerweile rund 100 „Gefällt mir“-Angaben hat, sprechen viele Menschen ihr Lob aus. „Toll, dass es noch Menschen gibt, die wissen, was ihnen eben nicht gehört“, „Respekt für den ehrlichen Finder“ und „Ich bin sprachlos und verneige mich, danke, dass es doch noch ehrliche Menschen gibt“ ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen.

Am Donnerstagmorgen verkündete ein Sprecher der Volksbank, dass die Besitzerin des Geldes ermittelt werden konnte. Mittlerweile hat sie die 1000 Euro zurück bekommen.

