Vieldiskutiert: Die imaginären Grenzen im Duisburger Westen

Ein Teil des Duisburger Westens aus der Luft gesehen. Im Vordergrund befindet sich die Eisenbahnsiedlung, die an Krefeld grenzt.

Duisburg-West. Heimathistoriker beschrieben die Grenzverläufe der Ortsteile. Hier ein Blick zurück auf Übergänge, an denen nie ein Zöllner stand.

An dieser Stelle, kurz vor dem Jahreswechsel, möchten wir uns bei ihnen, liebe Leser, sehr herzlich bedanken. Bedanken für Ihr Engagement und auch für Ihren Lokalpatriotismus. Das gesamte 1. Quartal 2016 hatten wir Ihnen die imaginären Ortsgrenzen des Duisburger Westens näher gebracht, das heißt, Heimathistoriker haben das für und mit uns getan. Und diese Grenzen, die die Herren und auch eine Dame quasi vorgaben, stießen auf sehr viel, sagen wir, Diskussionsfreudigkeit. Hier blicken wir noch einmal zurück.

Klaus Sefzig, Heimatforscher aus Asterlagen, hat das „alte Rheinhausen“ aus der Zeit vor der kommunalen Neugliederung, in zwölf Ortsteile gegliedert (siehe Foto rechts). Zu allen Ortsteilen erzählte er etwas über die Geschichte, die Grenzen von 1 Winkelhausen, 2 Asterlagen, 3 Werthausen, 4 Rheinhausen, 5 Atrop, 6 Hochemmerich, 7 Schwarzenberg, 8 Bergheim, 9 Bliersheim, 10 Friemersheim, 11 Oestrum und 12 Trompet zeichnete er straßengenau ein. So manche imaginäre Rheinhauser Ortsgrenze hat sich laut einiger Leser immer mal wieder verschoben. Gehört die heutige Ulmenstraße nun zu Schwarzenberg oder doch zu Friemersheim?

Die Serie „Grenzgänge im Westen“ führte weiter in die Eisenbahnsiedlung mit ihren klaren Grenzen zu Friemersheim und Uerdingen. Naja, so klar waren die dann für so manchen doch nicht, erzählten Herbert Wiedefeld und das Ehepaar Angelika und Wolfgang Faber. Über das ehemalige Dorf Hohenbudberg, das sich nach immenser Landnahme der Industrie zu großen Teilen heute auf dem Gebiet des Chemparks Uerdingen befindet, ging die Reise weiter nach Rumeln-Kaldenhausen.

Der Rathausturm in Rumeln

Die Bindestrich-Gemeinde kennt Heinz Billen wie seine Westentasche, unzählige Karten und – Teils von ihm geschriebene – heimathistorische Werke, stellte er zur Verfügung. Hauptfakt: Der Rathausturm an der Rathausallee teilt die Gemeinde. Im Norden befindet sich Rumeln, südlich des Rathauses Kaldenhausen.

Reinhard Stratenwerth, Archivar des Freundeskreises Historisches Homberg, führte ebenfalls den Finger über Landkarten wie sein Freundeskreis-Kollege Dirk Lachmann. Sie berichteten von unterschiedlichen Grenzen, so soll etwa Essenberg einst der Statistik zum Opfer gefallen, im Ortsteil Alt-Homberg aufgegangen sein.

In Baerl bei Georg Kreischer

Die Rundreise durch den Westen der Stadt endete schließlich in Baerl bei Georg Kreischer. Er erzählte von einer eigenen Bürgermeisterei, der Zeit bei der Gemeinde Rheinkamp (Karte rechts unten) und schließlich der „Entwurzelung“ durch die Stadt Duisburg im Jahr 1975.