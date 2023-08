VHS Duisburg-West: Viele Highlights im Herbstsemester 2023

Duisburg-West. IT, Kunst und Sprachen: Die Volkshochschule Duisburg-West startet ins Herbstsemester 2023. Ein Überblick über die unterschiedlichen Angebote.

83 Veranstaltungen, davon 34 Kurse über mehrere Wochen sowie 39 Einzelveranstaltungen, Wochenendseminare und mehr: Die Volkshochschule im Duisburger Westen startet in das Herbstsemester 2023. Sprache und Technik, Kreativität und Handwerk: „Wir wollen Mut machen, etwas zu lernen“, sagt Arbeitsstellenleiterin Eva Fastabend. Gelegenheiten gibt es genug. Mehr als 350 Seiten umfasst das neue VHS-Programm, das an vielen Stellen im Duisburger Westen ausliegt.

Wieder mit dabei: Ein starker Fokus auf das Thema IT. „Die Klassiker sind da die Office-Kurse“, erklärt Fastabend. Teilnehmende können hier über Grundprogramme wie Power-Point und Word informieren, oder auch das Tippen mit zehn Fingern erlernen.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

In der ersten Septemberwoche startet zudem ein „offener Computer-Treff“. „Der richtet sich an Menschen, die sich als Anfänger sehen, vielleicht sogar gar keinen Computer besitzen“, erklärt die Arbeitsstellenleiterin. Reinschnuppern können Interessierte hier in insgesamt 24 Unterrichtseinheiten – ein Einstieg ist jederzeit möglich.

VHS im Duisburger Westen: Starker Fokus auf IT und Medienkompetenz

Neu in diesem Semester sind Programmierkurse, die beispielsweise den Umgang mit Java-Script und HTML vermitteln. Ein Angebot, das es stadtweit aktuell nur in der VHS in Rheinhausen gibt. Ein Java-Kurs richtet sich an Teilnehmende, die ein Grundwissen über Software- und Webanwendungen aufbauen wollen. Auch Oberstufenschüler, die sich für einen Beruf im Bereich Informatik interessieren, sind angesprochen. Zusätzlich gibt es auch Kurse für Einsteiger.

„Die Medienkompetenz ist das A und O“, betont auch VHS-Leiter Volker Heckner. „Und diese Angebote werden genau das vermitteln.“ Die Medienkompetenz sei ein Bereich, den die VHS stetig weiterentwickelt. Immer mit Blick auf die Frage: Welche Kompetenzen sind in der Gesellschaft nötig?

In der Volkshochschule Duisburg-West gibt’s Kurse zu den Themen Sprache und Kreativität

Einen weiteren Schwerpunkt setzt die VHS im Duisburger Westen auf Sprache und Kreativität. So starten auch im Herbstsemester diverse Sprachkurse, unter anderem in Spanisch und Niederländisch. Eine Besonderheit ist der Englisch-Konversationskurs in Rumeln, den die VHS ab September fortführt. Bei diesem Kooperationsangebot mit dem Verein „Wohnen in Rumeln DU“ treffen sich Menschen, die sich gerne auf Englisch unterhalten. Sie reden über aktuelle Themen aus Gesellschaft, Kultur und Politik. Interessierte sollten Vorkenntnisse auf B1-Niveau mitbringen. An selber Stelle startet bald außerdem ein Philosophie-Kreis.

Eva Fastabend ist seit 2022 Arbeitsstellenleiterin in der Volkshochschule Duisburg-West (Archivbild). Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Hinzu kommen fortlaufende Kurse fürs Zeichnen, Öl- und Aquarellmalerei, neu sind in diesem Semester Tagesworkshops im Bereich Kunst, etwa in Acrylmalerei. Schon in den vergangenen Jahren waren vor allem die Technikworkshops begehrt. Reparaturkurse für Fahrräder und Motorräder, sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene, bietet die VHS auch dieses Mal wieder an, teilweise sind hier nur noch Restplätze verfügbar. „Aktuell wartet man ewig in Werkstätten auf einen Termin“, sagt Fastabend. „Da sind solche Kurse natürlich sehr begehrt.“

Die Verantwortlichen der Volkshochschule betonen: Im Fokus steht immer die Freude am gemeinsamen Lernen, es geht nicht um Leistung. „In den Kursen soll eine gute Lernatmosphäre herrschen“, betont Fastabend.

>>> VOLKSHOCHSCHULE DUISBURG-WEST: INFOS UND ANMELDUNG

Das komplette Kursprogramm der Volkshochschule Duisburg-West ist online auf www.vhs-duisburg.de einsehbar. Hier gibt es auch die Möglichkeit, sich direkt für Kurse anzumelden.

Anmeldungen sowie Beratung zu den einzelnen Kursangeboten ist auch in der Geschäftsstelle (Körnerplatz 1) möglich. Sie öffnet montags, dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr, Sprachberatung (mit Anmeldung) ist zusätzlich dienstags von 13 bis 16 Uhr möglich.

Außerhalb der Öffnungszeiten ist die Geschäftsstelle West auch telefonisch unter 02065/9058475 erreichbar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West