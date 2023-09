Urlaub im Duisburger Westen: Drei besondere Ferienwohnungen

Duisburg-West. Bis zu 200 Euro für eine Übernachtung in Rheinhausen: Im Duisburger Westen gibt es mehrere außergewöhnliche Unterkünfte. Die Preise im Überblick.

Außergewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten liegen auch in diesen Herbstferien im Trend: Tiny Houses, Baumhäuser und Hausboote sind vielerorts über Monate ausgebucht. Auch im Duisburger Westen können Reisende gleich mehrere ungewöhnliche Unterkünfte finden. Unsere Redaktion hat eine kleine Auswahl zusammengestellt – inklusive Preisen pro Nacht. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Erfolg.

Urlaub im Duisburger Westen: Übernachten im Alten Fährhaus Hochemmerich

Urlaub in Duisburg-Rheinhausen: Dieses Bild aus dem Jahr 2018 zeigt das Alte Fährhaus vor der Neueröffnung. Mittlerweile können Reisende wieder in dem historischen Gebäude übernachten. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Eine außergewöhnliche Unterkunft mit historischem Ambiente direkt am Rheindeich gelegen finden Urlauberinnen und Urlauber in Hochemmerich. Das alte Fährhaus ist nach Angaben der Stadt Duisburg rund 230 Jahre alt und steht unter Denkmalschutz. Im Jahr 2018 wurde das Gebäude renoviert und neu eröffnet (wir berichteten). Eine Nacht in dem geschichtsträchtigen Fährhaus, deren Einrichtung Gäste in Online-Rezensionen als „urig und rustikal“ beschreiben, kostet rund 59 Euro.

Urlaub in Duisburg: Unterkunft in denkmalgeschützter Homberger Central Apotheke

Besondere Unterkunft in Duisburg-West: Der „Central Pension“ sieht man auch von außen noch an, das sie lange als Apotheke genutzt wurde. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Ein weiteres traditionsreiches Haus des Duisburger Westens, das zur Ferienunterkunft umfunktioniert wurde, ist die frühere Central Apotheke in Homberg. Das 1913 gebaute Wohn- und Geschäftshaus steht seit 2014 unter Denkmalschutz und wird heute als „Central Pension“ für die Unterbringung von Touristen genutzt. Sowohl von außen als auch von innen soll das Gebäude an die Nutzung zu alten Zeiten erinnern – samt Gemeinschaftsbad und Übernachtungsmöglichkeit im ehemaligen Medikamentenlabor.

„In den reinszenierten Räumen der ehemaligen Central Apotheke spürt man die Atmosphäre der Epoche zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts“, schreibt der Betreiber auf der eigenen Internetseite. Der Preis für eine Übernachtung in der Homberger „Central Pension“ beginnt bei 55 Euro.

Unterkünfte in Duisburg-Rheinhausen: Fast 200 Euro für eine Übernachtung

Die wohl teuerste Ferienunterkunft des linksrheinischen Stadtgebietes finden Duisburg-Touristen im Rheinhauser Ortsteil Oestrum. Die Altbauwohnung „Belle Étage“ besticht nach Angaben der Vermieterin mit ihrer zentralen Lage im Ortskern, einer luxuriösen Einrichtung sowie einer Gartenterrasse. In den zwei Zimmern können bis zu vier Gäste auf 75 Quadratmetern Platz finden. Mit einem Preis von 193 Euro (inklusive 90 Euro Reinigungsgebühr und Bearbeitungsgebühr) ist die Ferienwohnung für Urlauber mit kleinerem Geldbeutel jedoch eher weniger geeignet.

Genaue Daten zur Entwicklung der Zahl der Ferienwohnungen im Duisburger Westen werden aus Datenschutzgründen zwar nicht erfasst. Eine Tendenz zeigt aber der Regionalbericht des Tourismusverband NRW auf. Dieser bezieht sich auf das gesamte Ruhrgebiet, wo die Bettenzahl in Ferienzentren, Ferienhäusern und Ferienwohnungen zwischen 2017 und 2022 um 65 Prozent angestiegen ist. Ihre Auslastung von 47,8 Prozent lag gut fünf Prozentpunkte über dem NRW-Schnitt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West