Bei einem Unfall in Duisburg-Rheinhausen hat sich ein Radfahrer verletzt (Symbolfoto).

Unfall Unfall in Rheinhausen: Radfahrer bei Zusammenstoß verletzt

Duisburg-Rheinhausen. Bei einem Verkehrsunfall in Rheinhausen sind ein Radfahrer und ein Autofahrer zusammengestoßen. Was laut Polizei Duisburg passiert ist.

Bei einem Unfall in Rheinhausen hat sich ein 51-jähriger Radfahrer verletzt. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, stieß er am Montagnachmittag (11. September) gegen 15.45 Uhr im Kreuzungsbereich Franz-Schubert-Straße/Friedrich-Alfred-Straße mit einem Auto zusammen.

Der 76-jährige Fahrer schilderte den Beamten vor Ort, dass er zuvor von der Atroper Straße kommend links in die Friedrich-Alfred-Straße abbiegen wollte. Dabei missachtete er offenbar die Vorfahrt des Radfahrers und fuhr ihn an. Ein Rettungswagen brachte den 51-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Er konnte von den Einsatzkräften vor Ort nicht zu dem Unfall befragt werden.

Erst einen Tag zuvor kam es zu einem ähnlichen Unfall im Sportpark Duisburg. Dort kollidierte eine 82-jährige E-Bike-Fahrerin mit einem Auto, nachdem sie dem Autofahrer die Vorfahrt nahm.

