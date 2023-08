Unfall in Homberg: E-Rollerfahrer stürzen – Zeugen gesucht

Ein Auto und ein E-Roller sind auf der Moerser Straße in Höhe der Glückaufstraße in Duisburg-Homberg zusammengestoßen.

Duisburg-Homberg. Nach einem Verkehrsunfall mit einem Auto und E-Rollerfahrern in Duisburg-Homberg sind zwei Unfallbeteiligte geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Auto und ein E-Roller sind am Montagmittag, 21. August 2023, auf der Moerser Straße in Höhe der Glückaufstraße zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei in einer Meldung an die Redaktion. Gegen 13:20 Uhr habe eine 41-jährige Hyundai-Fahrerin von der Sackgasse Glückaufstraße in die Moerser Straße abbiegen wollen. Zuvor ließ sie einen von links kommenden schwarzen Transporter in die Glückaufstraße einbiegen, heißt es. Beim Anfahren prallte dann unvermittelt ein E-Scooter, der verbotenerweise von zwei Personen genutzt, wurde vor ihre Fahrzeugfront, schreibt die Polizei. Sowohl der Fahrer als auch seine Mitfahrerin seien von dem Roller gestürzt.

Die Mitfahrerin sei mit ihrem Kopf auf die Motorhaube des Hyundais geknallt. „Die beiden Unbekannten rappelten sich auf, entschuldigten sich kurz und setzten dann ihre Fahrt fort“, heißt es weiter. Bei beiden soll es sich um Jugendliche handeln, die etwa 16 oder 17 Jahre alt, groß und schlank sind. Der Fahrer sei schwarz gekleidet gewesen, seine Mitfahrerin habe beigefarbene Sachen getragen. Obwohl die Autofahrerin einen Rettungswagen alarmieren wollte, entfernten sich die beiden von der Unfallstelle, so die Polizei. Es werden nun Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität der flüchtigen E-Scooter-Fahrer machen können. Sachdienliche Angaben nimmt das Verkehrskommissariat 21 entgegen, Tel. 0203/2800.

