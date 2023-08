Ein Lkw hat auf der Straße Am Borgschenhof in Duisburg-Rheinhausen ein geparktes Auto beschädigt. Die Polizei war vor Ort.

Unfall Unfall in Duisburg-Rheinhausen: Lkw touchiert geparktes Auto

Duisburg-Rheinhausen. Ein Lkw hat auf der Straße Am Borgschenhof in Rheinhausen am Montag ein geparktes Auto beschädigt. Auch die Polizei Duisburg war vor Ort.

Ein Lkw hat auf der Straße Am Borgschenhof/Ecke Knappenstraße in Rheinhausen am Montagnachmittag (31. Juli) ein Auto beschädigt. Das bestätigt die Polizei Duisburg auf Anfrage der Redaktion. Die Beamten waren nach eigenen Angaben um 15.45 Uhr vor Ort.

Laut einer Polizeisprecherin muss der Lkw-Fahrer beim Rangieren in einer Kurve das geparkte Auto touchiert haben. „Vermutlich hat er die Kurve nicht richtig gekriegt.“ Die Straße Am Borgschenhof ist vergleichsweise sehr schmal.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Für die Polizei sei dies ein alltäglicher Einsatz. „Das ist ein klassischer Unfall mit Sachschaden“, so die Sprecherin. Der Fahrer musste ein Verwarngeld bezahlen, bereits um 16.45 Uhr konnten die Beamten wieder abrücken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West