Unfall in Duisburg: Quad-Fahrer schleudert gegen Hauswand

Duisburg-Bergheim. Nach einem Verkehrsunfall in Duisburg-Bergheim melden sich schockierte Anwohner bei der Redaktion. Was genau passiert ist, erklärt die Polizei.

Die Anwohner der Lange Straße/Einmündung „In der Schleue“ stehen unter Schock, wie ein Leser in einer E-Mail an die Redaktion schreibt. Im Bereich der Kreuzung in Bergheim soll sich am Samstagabend, 19. August, ein schwerer Unfall ereignet haben – mit einem schwer verletzten Mann. Doch was genau ist passiert? Die Duisburger Polizei bestätigt auf Nachfrage dieser Redaktion, dass es zu einem Verkehrsunfall gekommen ist. Gegen 21.50 Uhr prallte das Auto einer 28-Jährigen mit einem 24-jährigen Quadfahrer zusammen. Sie soll die Vorfahrt missachtet haben, teilt Polizeisprecher Stefan Hausch mit.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Bei dem Zusammenstoß sei der Mann von dem Quad gefallen, mehrere Meter über die Straße geschleudert und dann gegen eine Hauswand geknallt. Zwar sei er ins Krankenhaus gebracht worden, doch Lebensgefahr bestehe nicht. Der 24-Jährige habe sich einen Bänderriss zugezogen. Polizeisprecher Hausch ordnet ein: „Jemand gilt als schwer verletzt, wenn er über 24 Stunden im Krankenhaus bleiben muss.“ Er werde das Krankenhaus in den kommenden Tagen aber wieder verlassen können.

Vierjähriges Mädchen bei Unfall in Duisburg-Bergheim leicht verletzt

Der Quadfahrer ist jedoch nicht der einzige Verletzte des Unfalls. Ein vierjähriges Mädchen, das auf dem Rücksitz des Autos der vermeintlichen Unfallverursacherin saß, habe sich eine leichte Kopfverletzung zugezogen, so der Polizeisprecher. Ein weiteres Kind, das sich ebenfalls im Auto befunden habe, und die Fahrerin selbst blieben unversehrt.

Der Polizeisprecher könne dennoch die Aufregung der Anwohner in Bergheim nachempfinden. Wenn es vor der eigenen Haustüre „scheppert“, sorge das natürlich für Aufsehen. Auch Unfall-Markierungen der Polizei konnten Bürger noch am nächsten Tag bei ihren Hunderunden entdecken und sorgten für Gesprächsstoff in der Nachbarschaft, wie der Leser per E-Mail mitteilt. „Wenn es Verletzte gibt, ist der Aufwand immer größer und natürlich führen wir auch Spurensicherungsmaßnahmen durch“, begründet Hausch. Verkehrsbeeinträchtigungen habe es am Samstagabend wegen des Unfalls nicht gegeben – „wenn, dann nur gering“, erklärt der Sprecher. Der gesamte Einsatz habe höchstens eine Stunde in Anspruch genommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West