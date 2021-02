Am Samstag hat es in Alt-Homberg einen Unfall gegeben. Feuerwehr und Wirtschaftsbetriebe mussten eine Fahrbahn reinigen.

Unfall Unfall: Autofahrer gerät in Alt-Homberg in den Gegenverkehr

Duisburg-Homberg. Bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Homberg hat sich ein 26-Jähriger verletzt. Auf der Duisburger Straße breitete sich eine Ölspur aus.

Ein 63-jähriger Opel-Fahrer ist am Samstagmittag (6. Februar) um 11.45 Uhr auf der Duisburger Straße in Alt-Homberg zunächst auf einen verkehrsbedingt stehenden Ford aufgefahren, anschließend in den Gegenverkehr geraten. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, stieß er dann mit einem Nissan zusammen.

Der 26-jährige Ford-Fahrer verletzte sich und wollte selber einen Arzt aufsuchen. Sein Wagen sowie der Opel waren nicht mehr fahrbereit mussten abgeschleppt werden, teilt die Polizei mit. Durch die Unfälle hatte sich eine Ölspur ausgebreitet, die von Feuerwehr und den Wirtschaftsbetrieben beseitigt werden konnte.