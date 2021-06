Mehrere Mülltonnen brannten in der Nacht zu Sonntag in Alt-Homberg. Nun sucht die Polizei Duisburg nach Zeugen (Symbolfoto).

Feuer Unbekannte zünden mehrere Mülltonnen in Alt-Homberg an

Duisburg-Homberg. Nach mehreren brennen Mülltonnen an der Knappstraße sucht die Polizei Duisburg Zeugen. Die Flammen beschädigten auch ein geparktes Auto.

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag (27. Juni) mehrere Mülltonnen an der Knappstraße in Alt-Homberg angezündet. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, kam es zu den Bränden zwischen 4.15 und 4.35 Uhr. Das Feuer dehnte sich auf ein Gebüsch aus und beschädigte ein geparktes Auto.

Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 telefonisch unter 02032800 entgegen.

