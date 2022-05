Unbekannte zerkratzen in Homberg mindestens 20 Autos

Duisburg-Homberg. In der Nacht zum 1. Mai haben Unbekannte im Bereich der Brückenstraße in Homberg mehrere Autos zerkratzt. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen.

Mehrere Autos haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zum 1. Mai im Bereich der Brückenstraße in Homberg zerkratzt. Wie die Polizei Duisburg mitteilt, alarmierten Anwohner die Polizei und zeigten den Vorfall an. Vor Ort stellten die Beamten Schäden an insgesamt 20 Fahrzeugen fest.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Wer verdächtige Personen beobachtet hat, kann sich beim Kriminalkommissariat 35 telefonisch unter 0203/2800 melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West