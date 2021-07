Unbekannte sind in der Nacht zu Mittwoch in das Corona-Testzentrum im Gemeindehaus St. Klara in Rumeln-Kladenhausen eingebrochen. Jetzt sucht die Polizei Duisburg Zeugen (Symbolfoto).

Einbruch Unbekannte brechen in Testzentrum in Rumeln-Kaldenhausen ein

Duisburg-Rheinhausen. In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte das Gemeindehaus St. Klara in Rumeln-Kaldenhausen verwüstet. Die Polizei Duisburg sucht nun Zeugen.

Der Schock sitzt noch tief. Als Markus Brinkmann wie jeden Tag zu seinem Corona-Testzentrum im Gemeindehaus St. Klara in Rumeln-Kaldenhausen kam, sah er direkt, dass etwas nicht stimmte. Wie es aussieht, haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch das Fenster der Behindertentoilette aufgehebelt, anschließend drei weitere Türen im inneren des Gemeindehauses.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

„Drinnen haben sie viel verwüstet“, sagt Brinkmann am Mittwochmorgen im Gespräch mit der Redaktion. Zwei Apple-Geräte, einen iMac und ein iPad, haben die Täter entwendet. „Sachen kann man immer für Geld neu kaufen“, sagt Brinkmann. „Viel schlimmer ist, dass da in ein Haus Gottes eingebrochen wird. Das ist schon brutal.“

Markus Brinkmann, Betreiber des Testzentrum in der Kirchengemeinde St. Klara in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. Foto: Ulla Michels / FUNKE Foto Services

Die Polizei war bereits Mittwochmorgen vor Ort an der Düsseldorfer Straße, laut den Beamten waren Professionelle am Werk, erklärt Brinkmann. Den Schaden kann der Testzentrum-Betreiber noch nicht beziffern – mit Blick auf das kaputte Fenster und die Türen rechnet er mit hohen Kosten. Aufgrund der Polizeiarbeiten bleibt das Testzentrum am Mittwoch geschlossen. Testwillige werden an die Teststelle in Friemersheim verwiesen. (Termine: www.du-testet.de)

Einbruch in Corona-Testzentrum: Polizei Duisburg sucht Zeugen

Mittlerweile ist die Spurensicherung bestellt, bestätigte Polizeisprecherin Julia Schindler am Mittwoch. Zeugen, die etwas beobachtet haben und Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizei unter 0203-2800 zu melden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West