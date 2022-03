Ukraine: Rheinhauser Orchester bittet zum Benefizkonzert

Das 1. Akkordeon-Orchester Rheinhausen bittet am 6. März zu einem Benefizkonzert in die Dorfkirche Friemersheim. (Archivfoto).

Duisburg-Rheinhausen. Das Akkordeon-Orchester Rheinhausen spielt am 6. März zugunsten der Ukraine in der Dorfkirche Friemersheim. Der Verein hofft auf viele Zuhörer.

Hilfe für die Ukraine: Das 1. Akkordeon-Orchester Rheinhausen bittet am Sonntag, 6. März, um 15 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Dorfkirche Friemersheim. Ursprünglich sollten die Spenden an diesem Nachmittag an das Projekt der Kindernothilfe Duisburg in Fortaleza in Brasilien gehen. Aufgrund der Ereignisse in der Ukraine werden die Spenden nun an das „Bündnis Entwicklung Hilft“ weitergereicht.

[Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo

„Mit großer Sorge blicken wir auf die schreckliche Situation in der Ukraine nach dem Angriff Russlands und seine dramatischen Folgen. Wir sind in Gedanken bei den Menschen, die ihre Heimat sowie Angehörige, Bekannte und Freunde verloren haben, auf der Flucht sind oder weiterhin um ihr Leben fürchten“, teilt der Verein mit. Das Orchester hofft auf eine große Zuhörerzahl. Geplant ist unter anderem ein Medley aus „Les Misérables“ – „wo es ja auch um das Leid der Bevölkerung geht, verbunden mit dem ‘Freiheitslied’ am Schluss des Medleys“, heißt es. Auch das Jugendensemble beteiligt sich am Konzert.

Akkordeon-Orchester Rheinhausen: Konzert im Volkspark geplant

Die Spendenaktion für Brasilien soll dann bei einem Parkkonzert am 19. Juni im Volkspark Rheinhausen nachgeholt werden. Weitere Informationen gibt es online auf www.ao-rheinhausen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West