Trio stiehlt Handys in Duisburg: Mitarbeiter leicht verletzt

Duisburg-Rheinhausen. Drei Männer haben Handys aus einem Geschäft in Rheinhausen gestohlen. Dabei verletzte einer einen Mitarbeiter. Die Polizei Duisburg sucht Zeugen.

Nach einem Diebstahl in Rheinhausen sucht die Polizei Duisburg nach drei jungen Männern. Wie die Behörde mitteilt, haben sie am Freitagabend (1. September) drei Samsung-Handys auf einem Geschäft an der Friedrich-Alfred-Straße gestohlen. Laut Polizeiangaben betrat das Trio gegen 17.45 Uhr den Laden, zwei verwickelten einen Mitarbeiter (23) in ein Gespräch.

Dann soll plötzlich jeder der drei jeweils ein Handy aus der Halterung gerissen haben, heißt es weiter. Der Mitarbeiter versuchte das zu verhindern und wurde von einem der Männer zu Boden gestoßen. Laut Polizei verletzte er sich dabei leicht. Die drei Unbekannten konnten mit der Beute entkommen.

Laut Zeugenangaben waren sie etwa 20 bis 23 Jahre alt. Einer von ihnen soll einen schwarzen Jogginganzug der Marke „NIKE“ getragen haben, ein anderer eine schwarze Hose, einen schwarzen Pullover sowie eine schwarze Kappe. Weitere Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 telefonisch unter 0203/2800 entgegen.

