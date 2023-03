„One Moment in Time – The Whitney Houston Story“ kommt in die Rheinhausen-Halle nach Duisburg.

Duisburg-Rheinhausen. „One Moment in Time“: Das Tribute-Event lässt die größten Hits der Pop-Diva Whitney Houston wieder aufleben. Infos zu Tickets und Preisen.

Auch Jahre nach ihrem Tod gehören Whitney Houston und ihr musikalisches Erbe zum Eindrucksvollsten, was die amerikanische Popmusik hervorgebracht hat. Am Mittwoch, 12. April, ist die Tribute-Show „One Moment in Time – The Whitney Houston Story“ in der Rheinhausen-Halle an der Beethovenstraße in Duisburg zu sehen. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf.

Zuschauer können sich auf einen stimmgewaltigen Abend freuen und die größten Hits der Pop-Diva erleben. Nya King ist die Protagonistin der Show und gilt weltweit als eine der besten Whitney-Interpretinnen überhaupt. „Whitney Houstons Stimme, ihre unglaubliche Energie und Ausstrahlung haben mich schon seit meiner frühen Kindheit fasziniert“, sagt die in Simbabwe geborene und nun in London lebende Künstlerin. Die Show erinnere energiegeladen und auf „geradezu atemberaubend authentische Weise“ an Whitney Houstons musikalischen Werdegang und ihre unzähligen Hits.

„Whitney Houston“: Hier gibt es Tickets für das Konzert in Duisburg

Begleitet wird Nya king von einer Liveband, anderen Sängern und Tänzern. Tickets (zwischen 48,40 und 66,40 Euro) gibt es ab sofort im Vorverkauf bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und auf eventim.

