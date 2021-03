Der Containerbau auf dem Abenteuerspielplatz Tempoli in Duisburg-Hochheide. Nun gibt es 1,35 Millionen Euro Förderung vom Bund für einen Neubau.

Förderprogramm Tempoli in Hochheide erhält Millionenförderung vom Bund

Duisburg-Homberg. 1,35 Millionen Euro stellt der Bund für einen Neubau auf dem Duisburger Abenteuerspielplatz zur Verfügung. Dieser soll den Containerbau ersetzen.

Der sanierungsbedürftige Abenteuerspielplatz „Tempoli“ in Hochheide bekommt vom Bund eine Förderung von 1,35 Millionen Euro für einen Neubau. Das teilt SPD-Bundestagsabgeordneter Mahmut Özdemir mit. Demnach trägt der Bund bis zu 90 Prozent der geschätzten Gesamtkosten von 1,5 Millionen Euro. „Das sind großartige Nachrichten für Hochheide“, so Özdemir in einer Mitteilung.

Aktuell bietet auf dem Abenteuerspielplatz lediglich ein Containerbau Platz für das Büro, Personalräume und einen kleinen Gruppenraum. Letzterer sei zu klein für größere Gruppen von Kindern, die Angebote können also nur im Freien stattfinden und sind somit vom Wetter abhängig. Nun soll der Container einem Neubau weichen.

Neubau auf Tempoli in Hochheide: „Ein starkes Zeichen“

„Ich freue mich sehr, dass ich die Unterstützung des Bundes für Hochheide erfolgreich an Land ziehen konnte, das ist ein gutes Zeichen für ein familienfreundliches Duisburg“, erklärt Özdemir und lobt die gute Zusammenarbeit mit Bezirksbürgermeister Hans-Joachim Paschmann und dem Jugendamt.

„Dass es nun mit dem Zuschuss geklappt hat, ist eine gute Nachricht für Schulklassen und Kita-Gruppen, denn der Neubau wird neben dem größeren räumlichen Angebot durch neue Kooperationen auch sein thematisches Angebot erweitern. Dazu gehört zum Beispiel die Sensibilisierung für den Klimawandel und Klimaschutz“, erklärt auch der Bezirksbürgermeister. Das Geld stammt aus dem Bundesförderprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“. 800 Millionen Euro stehen insgesamt zur Verfügung.