In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai gibt es im Duisburger Westen einige Veranstaltungen zum „Tanz in den Mai“ (Symbolfoto).

Party Tanz in den Mai 2023: Hier wird in Duisburg-West gefeiert

Duisburg-West. An mehreren Stellen im Duisburger Westen gibt es zu Tanz in den Mai Partys. Auch ein Festival ist dabei. Infos zu Preisen und zum Vorverkauf.

Der Tanz in den Mai hat Tradition. In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai, in diesem Jahr von Sonntag auf Montag, gibt es auch im Duisburger Westen Partys und Veranstaltungen, um den Mai zu begrüßen.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Was steht wo an? Wie teuer ist der Eintritt? Und wo gibt es Tickets? Wir haben Veranstaltungen in Homberg und Rheinhausen zusammengetragen, die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Café R(h)einblick in Homberg: Coverband sorgt für Stimmung

Die Coverband „Redline“ aus dem Ruhrgebiet tritt am 30. April im Café R(h)einblick in Homberg auf. „Fünf Musiker aus dem Ruhrgebiet, deren Repertoire von altbewährten Rockoldies bis hin zu aktuellen Rock-Pop-Songs reicht. Für die Bandmitglieder um Frontsängerin Yvonne und ihren stimmgewaltigen Partner Holger steht eine Sache kompromisslos im Vordergrund: Die Freude an der Musik und die Interaktion mit dem Publikum“, heißt es in einer Ankündigung. Los geht es um 20 Uhr. Der Vorverkauf ist bereits gestartet, Tickets kosten zehn Euro (inklusive ein Glas Prosecco) und sind im Café R(h)einblick (Rheinanlagen 13) erhältlich. Weitere Infos zum Café unter www.rheinblickhomberg.de, Informationen zur Band gibt es auf www.redline-live.de.

Cathy’s Hütte in Bergheim: Mai- und Altbierbowle zur Party

Auch in Cathy’s Hütte in Bergheim gibt es wieder eine Party zum Tanz in den Mai. Los geht es am 30. April um 19.30 Uhr. Das Team kündigt Maibock, Maibowle und Altbierbowle als besondere Getränke an dem Abend an. Der Vorverkauf ist bereits gestartet, Einlass ist ab 25 Jahre. Gäste zahlen zehn Euro Eintritt, Tickets gibt es direkt in Cathy’s Hütte, Steinacker 60, in Bergheim. Sie öffnet mittwochs bis samstags ab 17 Uhr, sonntags ab 15 Uhr.

Villa Rheinperle im Logport: Erstes Festival des Jahres

Zum „ersten Festival des Jahres“ bittet die Villa Rheinperle im Rheinhauser Logport, Villenstraße 2. Um 15 Uhr startet hier am 30. April das „Early Bird Festival“. Unter anderem treten dann „Gestört aber geil“, „Younotus“, „Plastikfunk“ und „Moguai“ auf. Der Vorverkauf läuft bereits, Tickets gibt es ab 27,50 Euro und können online auf www.rheinperle.de gebucht werden.

In der Villa Rheinperle in Duisburg, hier eine Aufnahme von Mai 2020, startet zum Tanz in den Mai das erste Festival des Jahres. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Mottorad Jansen in Bergheim : Party mit DJ Thomas

Auch in der Kultdisco „Mottorad Jansen“ wird in den Mai getanzt. Ab 20 Uhr legt DJ Thomas auf – „wir lassen unseren Frühlingsgefühlen freien Lauf und freuen uns auf eine heiße Partynacht“, heißt es in einer Ankündigung. Bis 5 Uhr morgens können Feierbegeisterte hier auf ihre Kosten kommen. Während der Happy Hour (20 bis 22 Uhr) kostet der Eintritt 6 Euro (plus 4 Euro Mindestverzehr), ab 22 Uhr zahlen Gäste 10 Euro (ohne Mindestverzehr). Tickets gibt es nur an der Abendkasse, Eintritt ab 18 Jahre. Adresse: Schauenstraße 31.

OSC Rheinhausen: Tanz in den Mai in der Sportwelt

In der OSC-Sportwelt an der Gartenstraße 9 startet der Tanz in den Mai um 19 Uhr. Das Team vor Ort kündigt einen DJ an, der vor Ort für Partystimmung sorgen wird. Eine Anmeldung vor Ort ist erforderlich, Mitglieder des OSC Rheinhausen zahlen zehn, Nicht-Mitglieder 15 Euro. Im Preis inbegriffen ist ein Buffet, Getränke kosten allerdings extra. Unter anderem gibt es an diesem Abend Cocktails. Weitere Informationen gibt es online auf www.sportwelt-rheinhausen.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West