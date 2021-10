Straßensanierung: Bruchstraße in Bergheim voll gesperrt

Duisburg-Rheinhausen. Ab Montag, 18. Oktober, kommt es zu Einschränkungen auf der Bruchstraße in Duisburg-Bergheim. Auch zwei Buslinien der DVG sind betroffen.

Aufgrund von Fahrbahnsanierungsarbeiten durch die Wirtschaftsbetriebe an der Bruchstraße in Bergheim kommt es ab Montag, 18. Oktober, bis voraussichtlich Mittwoch, 20. Oktober, zu Einschränkungen im Bereich zwischen Winkelhauser Straße und Im Wiesengrund. Am Montag und Mittwoch wird der Verkehr mit Hilfe einer Ampel wechselseitig geführt, teilt die Stadt mit. Für die Arbeiten am Dienstag ist eine Vollsperrung nötig, Fußgänger können passieren. Umleitungen sind ausgeschildert.

Buslinien der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) fahren am Dienstag ganztägig eine Umleitung. Betroffen sind die Linien 924 und 928. An diesem Tag entfallen die Haltestellen „Winkelhausen/Bruchstraße“ und „Fasanenweg“. Die Verkehrsbetriebe bitten die Fahrgäste alternativ die Haltestelle „Röttgenweg“ zu nutzen.

Bus und Bahn in Duisburg: Weitere Informationen im Netz

Weitere Verkehrsinformationen zu Bus und Bahn gibt es im Internet unter www.dvg-duisburg.de, telefonisch bei der DVG-Hotline unter 0203/604455 sowie in der DVG-App. Die App steht für IPhones sowie Android-Smartphones kostenfrei zum Download bereit.

