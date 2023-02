Standesamt Duisburg-West in Rheinhausen: Tipps für Paare

Das Standesamt Duisburg-West am Körnerplatz in Rheinhausen. Wie funktioniert die Anmeldung der Eheschließung?

Duisburg-West. Wer im Duisburger Westen seine Eheschließung anmelden möchte, für den ist das Standesamt Rheinhausen zuständig. Wie die Anmeldung funktioniert.

Wer im Duisburger Westen seinen Wohnsitz hat und standesamtlich heiraten möchte, für den ist das Standesamt Duisburg-West am Körnerplatz in Rheinhausen zuständig. Es bearbeitet die Anliegen der Bewohner in den Bezirken Rheinhausen sowie Homberg/Ruhrort/Baerl. Das Standesamt in Rheinhausen gibt es seit der kommunalen Neuordnung im Jahr 1975, weiß Stadtsprecher Sebastian Hiedels, bei der mehrere, zuvor eigenständige Städte und Gemeinden zusammengelegt wurden.

„Dazu gehörten auch die zuvor eigenständige Stadt Rheinhausen und die Gemeinde Rumeln-Kaldenhausen. Beide hatten eigene Standesämter. Mit der kommunalen Neuordnung wurde im Stadtbezirk Rheinhausen das Standesamt Duisburg-Rheinhausen eingerichtet“, so Hiedels. Damals hatte jeder Bezirk ein eigenes Standesamt, so auch Homberg. Erst 1989 hat die Stadt die zu dem Zeitpunkt sieben Standesämter regionalisiert, Rheinhausen und Homberg sind seither im Standesamt Duisburg-West zusammengefasst.

Standesamt Duisburg-West in Rheinhausen: 268 Eheschließungen im Jahr 2022

Aktuell arbeiten hier vier Standesbeamte, zwei von ihnen nehmen Eheschließungen vor. Für 2022 hat die Stadt hier 268 Eheschließungen registriert, stadtweit waren es 1329. Und: 543 Bürgerinnen und Bürger haben im vergangenen Jahr ihre Eheschließung in Rheinhausen angemeldet. Denn: „Grundsätzlich können Eheschließungen in jedem Duisburger Standesamt und an den Ambiente-Eheschließungsorten, aber auch bei anderen Standesämtern in Deutschland stattfinden“, erklärt der Stadtsprecher. „Die Anmeldung zur Eheschließung muss aber jeweils beim Standesamt des Wohnsitzes einer der beiden Verlobten erfolgen.“

Bei einer Eheschließung in Duisburg erfolgt die Terminabstimmung bei der Anmeldung – „dies ist erst sechs Monate vor dem beabsichtigten Termin möglich“, so Hiedels. Bei einem auswärtigen Standesamt sollte daher ein Termin vorgemerkt werden. Vor der Anmeldung müssen Paare zudem die erforderlichen Urkunden und Unterlagen einholen, die dann dem Standesbeamten oder der Standesbeamtin zur Prüfung vorzulegen sind. „Die Information über die erforderlichen Urkunden und Dokumente kann bei einfachen Sachverhalten per E-Mail erfolgen“, erklärt Hiedels. „In komplexeren Fällen ist ein Beratungstermin beim Standesamt erforderlich, der zuvor mit dem Standesamt abzustimmen ist.“

Heiraten in Duisburg: Termin ist mit dem Standesamt abzustimmen

Sollten alle Dokumente da sein, kann die Anmeldung der Eheschließung erfolgen. Auch für die Anmeldung ist es erforderlich, einen Termin mit dem Standesamt abzustimmen. Die Anmeldung kann sowohl durch einen der Verlobten, dann mit Vollmacht des Partner, oder auch durch beide Verlobte erfolgen. „Bei der Anmeldung der Eheschließung prüfen die Standesbeamten die vorhandenen Urkunden und Dokumente. Anschließend kann der Eheschließungstermin verbindlich vergeben werden“, sagt Hiedels.

>>> KONTAKT ZUM STANDESAMT DUISBURG-WEST IN RHEINHAUSEN

Das Standesamt Duisburg-West in Rheinhausen (Körnerplatz 1) öffnet montags, dienstags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr sowie mittwochs von 8 bis 12 Uhr und freitags von 8 bis 14 Uhr.

Erreichbar ist das Standesamt per E-Mail an standesamt-west@stadt-duisburg.de

Weitere Informationen rund um das Thema „Heiraten in Duisburg" gibt es auf der städtischen Webseite www.duisburg.de

