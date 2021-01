Stadtpark Hochheide: Arbeiten an erster Freifläche beginnen

Die Arbeiten an der Freifläche in Duisburg-Hochheide haben begonnen.

Duisburg-Homberg. An der Freifläche in Duisburg-Hochheide haben die Arbeiten für die Zwischennutzung begonnen. Zukünftig entsteht hier der neue Stadtpark.

Vier Parkbänke, zwei Boule-Bahnen, bunte Blühstreifen: Die Arbeiten an der Freifläche in Duisburg-Hochheide, auf der zuvor einer der "Weißen Riesen" gefallen ist, haben begonnen. In Zukunft soll an dieser Stelle der "Stadtpark Hochheide" entstehen, die Neuanschaffungen dienen zur Zwischennutzung.

"Es entsteht eine Wegeverbindung zwischen der Kirchstraße und dem Bürgermeister-Bongartz-Platz sowie zwischen der Kirchstraße und dem Roten Weg.", schreibt die Stadt Duisburg in einer Mitteilung. Die Verbindung soll das Quartier für den Fuß- und Radverkehr wieder vollständig erschließen. "Die Arbeiten werden in voraussichtlich zwei Wochen abgeschlossen", heißt es.

Stadtpark Duisburg-Hochheide: Noch zwei Hochhäuser müssen fallen

Der endgültige Ausbau des zukünftigen Stadtparks erfolgt erst nach dem Abriss der beiden zurzeit leerstehenden Hochhäuser. Die Rahmenplanung steht bereits, der Park soll ein Mix aus Grün- und Aufenthaltsfläche werden. "Diese Parkplanung wird nun Schritt für Schritt weiter konkretisiert", so die Stadt.

Weitere Informationen zum Stadtpark, die Entwicklung und der zukünftigen Nutzung gibt es auch im Quartiersbüro Hochheide (Moerser Straße 245) sowie im Internet.