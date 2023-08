Duisburg-Rheinhausen. Zum vierten Mal in Folge fällt das Stadtfest in Duisburg-Rheinhausen aus. Welche Gründe das hat und was nun als Alternative geplant ist.

Das Stadtfest Rheinhausen ist für 2023 abgesagt. Das berichtet die Rheinhauser Werberingvorsitzende Elisabeth Schmitz auf Anfrage der Redaktion. Ursprünglich sollte es am Wochenende 11. bis 13. August an den Start gehen – nun fällt es im vierten Jahr in Folge aus. Aber: Es gibt eine Alternative.

Die Entscheidung, das Stadtfest abzusagen, ist Elisabeth Schmitz alles andere als leicht gefallen ist. 2020 und 2021 musste das beliebte Fest aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden, 2022 machte die Baustelle auf der Krefelder Straße die Feierlichkeit unmöglich. „Ich habe es jetzt zum vierten Mal geplant, leider findet es wieder nicht statt“, sagt die engagierte Rheinhauserin, die in der Vergangenheit schon viele Feste für den Stadtteil organisiert hat.

Es hätten sich zu wenige Händler in Rheinhausen gefunden, die bereit waren, am Sonntag ihr Geschäft zu öffnen. Traditionell ist das Stadtfest an einen verkaufsoffenen Sonntag gebunden. Den Bürgerinnen und Bürgern von Rheinhausen wieder kein Fest bieten zu können, kam für Schmitz dieses Jahr allerdings nicht infrage.

Kein Stadtfest in Duisburg-Rheinhausen: Familienfest auf dem Marktplatz Hochemmerich geplant

„Wir bieten eine Alternative zum Stadtfest“, kündigt die Vorsitzende an. Kleiner als in seiner ursprünglichen Form zwar – normalerweise verteilt sich das Fest über den Marktplatz, die Krefelder Straße und die Friedrich-Alfred-Straße – aber dennoch mit viel Liebe organisiert.

Das Fest soll nun am Samstag und Sonntag, 12. und 13. August, auf dem Marktplatz in Hochemmerich laufen. Samstagabend spielt ab 19 Uhr eine Cover-Band, am Sonntag startet ab 12 Uhr ein Familientag mit DJ. „Da wird es dann auch tolle Attraktionen für Kinder geben“, sagt Schmitz. An beiden Tagen locken zudem Stände mit Speisen und Getränken. Die Vorsitzende des Werbering Rheinhausen hofft, dass viele Bürgerinnen und Bürger die Alternative annehmen und zahlreich erscheinen.

