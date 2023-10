St. Martin 2023 im Duisburger Westen: Diese Züge starten

Duisburg-West. An vielen Schulen im Duisburger Westen starten im November 2023 wieder die Martinszüge. Der Überblick für Rheinhausen, Homberg, Baerl und Co.

„Sonne, Mond und Sterne“ heißt es im November wieder an vielen Stellen in Duisburg. Dann starten die Martinszüge durch die Stadt an Rhein und Ruhr. Jetzt hat die Stadtverwaltung eine Übersicht veröffentlicht, welche Schulen in diesem Jahr einen Martinszug veranstalten. Mit dabei auch viele Schulen im Stadtwesten, also in Rheinhausen, Homberg und Co.

Unsere Übersicht zeigt, wo und wann im November die Kinder mit ihren Laternen durch die Straßen im Duisburger Westen ziehen.

Duisburg-Baerl

Der St. Martinszug der evangelischen Grundschule Waldstraße startet am 7. November um 18 Uhr. Die Aufstellung erfolgt auf dem Schulhof, der Zugweg führt über die Waldstraße, Kreuzstraße, Geststraße, Ackerstraße, Zum Baerler Busch, Auf dem Bremmenkamp, Buchenstraße, Kreuzstraße und Waldstraße. Das Ende ist gegen 19.30 Uhr geplant.

Duisburg-Hochheide

Der erste Zug in Hochheide startet am 7. November um 17.30 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Kirchstraße. Der Zug führt über die Kirchstraße, Friedrich-Ebert-Straße, Charlottenstraße, Rolandstraße, Luisenstraße und Lindenstraße wieder in Richtung Schulhof.

Der Zug der Grundschule Ottostraße folgt am 13. November ab 18 Uhr. Los geht es auf dem Schulhof, weiter über die Ottostraße, Blücherstraße, Poststraße, Varziner Straße, Kirchstraße, Am Sandberg und Asberger Straße wieder Richtung Schulhof.

Duisburg-Homberg

Die Schule Am Lutherpark (Schillerstraße) veranstaltet ihren Martinszug am 8. November ab 17.30 Uhr. Vom Schulhof geht über die Schillerstraße, Margarethenstraße, Lothringer Straße, Friedhofsallee, Erzberger Straße und Parkweg wieder Richtung Schulhof.

Der St. Martinszug der Grundschule Marienstraße startet am 13. November um 18 Uhr. Der Zugweg vom Schulhof: Marienstraße, Bergstraße, Viktoriastraße, Saarstraße, Augustastraße, Wilhelmstraße, Roonstraße und Marienstraße wieder Richtung Schulhof.

Duisburg-Asterlagen

Die Grundschule Bergheimer Straße feiert ihr St. Martinfest am 6. November ab 17.30 Uhr. Der Zug startet auf dem Schulhof, die Strecke führt über die Straßen Am Dreieck, Grüner Weg, Otto--Schulenberg-Straße, Mühlenweg, Grüner Weg, Hüttenstraße, Mühlenweg, Steinbrink, Grüner Weg, Am Dreieck und Bergheimer Straße.

Duisburg-Bergheim

Der erste Zug in Bergheim startet am 7. November um 18 Uhr an der Grundschule Mevissenstraße. Los geht es auf dem Schulhof, weiter über Paschacker Richtung Grabenacker und In den Peschen. Es folgt ein Zwischenstopp für ein St.-Martin-Spiel auf dem VfL-Platz, der Rückweg folgt der gleichen Strecke.

Der Zug der Grundschule Auf dem Berg startet am 14. November um 17 Uhr auf dem Schulhof. Die Zugstrecke: Auf dem Berg, Schmiedestraße, Bonnacker, An der Mühle, Kahlacker, Breslauer Straße und Stettiner Straße.

In Duisburg starten im November 2023 wieder viele St. Martinszüge. Oft enden sie mit dem traditionellen Martinsfeuer. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Duisburg-Friemersheim

Der erste Martinszug in Friemersheim startet am 8. November um 17 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule Am Borgschenhof. Der Weg führt über die Straßen Schlemenweg, Rheingoldstraße, Wörthstraße, In den Bänden, Am Geisbusch, In den Bänden, Sedanstraße und Am Borgschenhof.

Der St. Martinszug der Grundschule Markstraße folgt am 17. November ab 17.45 Uhr. Vom Schulhof geht es über die Bismarckstraße, Freiherr-vom-Stein-Straße, Kronprinzenstraße, Walther-Rathenau-Platz, Walther-Rathenau-Straße und Kaiserstraße bis zum Marktplatz Friemersheim.

Duisburg-Kaldenhausen

Der Zug der Donkschule (Gartenstraße) und der Kita Düsseldorfer Straße startet am 9. November um 17.45 Uhr. Los geht es auf dem Schulhof, die Strecke führt über den Bremweg, Ringstraße, Bremweg, Giesenfeldstraße und am Westreich. An der Ecke Darwinstraße/Am Westrich kommen die Kita-Kinder dazu. Dann geht es über die Darwinstraße und Mendelstraße zum TVK-Sportplatz, hier gibt es dann ein Martinsfeuer.

Duisburg-Rumeln

Die Marienfeldschule an der Kirchstraße bittet am 7. November um 18 Uhr zum Martinszug. Vom Schulhof geht es über die Kirchstraße, Friedhofsallee, Potmannstraße, Burgweg, Lohfelder Weg, Binsenteich, Dorfstraße und Kirchfeldweg zurück zum Schulhof. Dort gibt es dann ein Martinsfeuer.

Der Zug der Gerhart-Hauptmann-Schule (Breslauer Straße) startet einen Tag später, am 8. November um 18 Uhr. Vom Schulhof geht es über die Bromberger Straße, Weiers Hecke, Stettiner Straße, Karrenweg, Am Lepelsbusch, Grüner Weg, Harweg, Karrenweg, Danziger Straße, Allensteiner Straße, Tilsiter Straße, Karrenweg und Stettiner Straße zurück zur Breslauer Straße.

St. Martin reitet im November 2023 wieder über viele Straßen im Duisburger Westen. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Duisburg-Schwarzenberg

Der Zug der Grundschule Pestalozzistraße startet am 2. November um 18 Uhr auf dem Schulhof. Von dort geht es über die Eschenstraße, Ulmenstraße, Grenzstraße, Krefelder Straße, Herkenweg, Lessingstraße, Lindenallee und Krefelder Straße zurück zum Schulhof.

Duisburg-Trompet

Die Grundschule Van-Gogh-Straße und die Kita Rubenstraße bitten zum gemeinsamen Zug am 8. November um 19.30 Uhr. Vom Schulhof geht es über die Rubenstraße, Van-Gogh-Straße, Noldeweg, Rubenstraße, Holbeinweg, Rembrandtstraße, Bindestraße, Cranachweg, Holbeinweg, Bindestraße, Cranachweg und Holbeinweg zurück zum Schulhof.

>>> GROßER ST. MARTINSZUG IN DER DUISBURGER EISENBAHNSIEDLUNG

Zusätzlich zu den durch die Schulen organisierten Züge startet auch wieder der große St. Martinszug in der Eisenbahnsiedlung, veranstaltet vom Martinskomitee. Los geht es am 11. November um 17.30 Uhr auf der Breitenbachallee.

veranstaltet vom Martinskomitee. Los geht es am 11. November um 17.30 Uhr auf der Breitenbachallee. Von der Breitenbachallee führt der Zug über die Turmstraße, Uerdinger Straße, Henschelstraße, Trumstraße, Roosstraße, Mittelstraße, Breitenbachallee, Martinistraße, Roosstraße, Heynenstraße, Uerdinger Straße, Lothsfeldstraße und Roostraße.

führt der Zug über die Turmstraße, Uerdinger Straße, Henschelstraße, Trumstraße, Roosstraße, Mittelstraße, Breitenbachallee, Martinistraße, Roosstraße, Heynenstraße, Uerdinger Straße, Lothsfeldstraße und Roostraße. Anschließend geht es zum Rheinvorland, dort entzünden die Organisatoren das Martinsfeuer und es folgt die traditionelle Mantelteilung.

