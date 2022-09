Die Sanierung der Kreuzung der L473 in Duisburg-Rheinhausen startet. Es kommt zu umfangreichen Sperrungen.

Straßensperrung Sperrung: Sanierung am Zubringer zum Logport Rheinhausen

Duisburg-Rheinhausen. Die Sanierung der L473 in Duisburg-Rheinhausen startet. Es kommt zu umfangreichen Sperrungen. Wie der Verkehr geleitet werden soll.

Nach langer Vorbereitungszeit startet am Freitag, 30. September, die Sanierung der Fahrbahn der Kreuzung L473 „Zum Logport“ mit der Rheingoldstraße in Rheinhausen. Wie die zuständige Straßen NRW-Regionalniederlassung Ruhr mitteilt, muss die Straße dann zwischen Am Mühlenberg und Lindenallee/Friedrich-Ebert-Straße voraussichtlich bis Dienstagmorgen, 4. Oktober, gesperrt werden. Dann wird auch der dicke Wulst im Asphalt auf der Kreuzung beseitigt.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

Im Zuge der Arbeiten müssen auch die Rheingoldstraße zwischen Clarenbachstraße und Zum Logport sowie die Kreuzung Windmühlenstraße/Rheingoldstraße gesperrt werden. „Der Fuß- und Radverkehr kann das Baufeld auf der L473 passieren“, heißt es beim Landesbetrieb.

Für die übrigen Verkehrsteilnehmer richtet er weiträumige Umleitungen ein: Diese führen über die A 57, die A 40 sowie die L237 („Moerser Straße“). „Die anliegenden Gewerbegebiete bleiben erreichbar“, heißt es weiter. Die Zufahrt zum Lopgort 1 soll über die A 40-Anschlussstelle Rheinhausen erfolgen, die zum Logport 3 über die A 57-Anschlussstelle Krefeld-Gartenstadt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West