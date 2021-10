Sperrung Cölve-Brücke: Fahrgäste der Bahn müssen umsteigen

Sperrung mit Folgen. Die gesperrte Cölve-Brücke in Duisburg-Rheinhausen. Auch die Bahn stoppte den Verkehr unter dem maroden Verkehrsweg.

Duisburg-Rheinhausen. Die Nordwestbahn arbeitet zunächst bis zum 15. Oktober mit einem Ersatzfahrplan. Busse ersetzen dabei die Züge zwischen Rheinhausen und Moers.

Wegen der Sperrung der Cölve-Brücke bei Trompet hat die Nordwestbahn einen Ersatzfahrplan erstellt. Der Streckenabschnitt zwischen Rheinhausen und Trompet bzw. Moers wird mit einem Schienenersatzverkehr mit Bussen bedient.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Duisburger Hauptbahnhof und Rheinhausen werden die Fahrgäste gebeten, die Züge der Linien RB 33, RB 35 und die des RE 42 zu nutzen. Ersatzkonzept und der Ersatzfahrplan gelten zunächst bis Freitag, 15. Oktober.

Der Ersatzverkehr für die RE44 soll noch erweitert werden

Auch die Linie RE 44 (Fossa-Emscher-Express) ist von der Sperrung betroffen. Zurzeit werden die Fahrgäste gebeten, die Ersatzbusse der RB 31 zu nutzen. Die Nordwestbahn teilt mit, dass sie daran arbeitet, den Schienenersatzverkehr für die RE 44 auszuweiten – in Abhängigkeit der dafür zur Verfügung stehenden Busse.

Die Haltestellen der Ersatzbusse sind: Xanten: Xanten Bf; Alpen: Alpen Bf; Millingen: Millingen Bf; Rheinberg (Rheinl.): Rheinberg Bf; Moers Richtung Xanten: Bussteig 4C; Moers Richtung Duisburg: Bussteig 4B; Trompet: Trompet Bf; Rumeln: Rumeln Bf; Rheinhausen: Rheinhausen Bf; Duisburg Hbf: Neudorfer Straße.

Fahrräder können in Ersatzverkehr-Bussen nicht mitgenommen werden

Die Nordwestbahn bittet Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, sich so früh wie möglich vor dem Fahrtantritt unter der Telefonnummer 0541/2002 4321 (zum Ortstarif, Mobilfunk kann abweichen) zu melden. Fahrräder können in den Ersatzverkehr-Bussen nicht mitgenommen werden.

• Für weitere Nachrichten aus Duisburg können Sie hier unseren Newsletter abonnieren

Der Ersatzfahrplan ist auf der Internetseite der Nordwestbahn verfügbar: www.nordwestbahn.de

Aufgrund der Kurzfristigkeit sei der Fahrplan nicht in den Online-Auskunftsmedien abrufbar, erklärt die Nordwestbahn. Das sei frühestens am 15. Oktober möglich

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West