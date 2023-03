Auf der Schwarzenberger Straße in Rheinhausen gibt es seit dem 8. März Einschränkungen (Symbolfoto).

Teilsperrung Sperrung auf der Schwarzenberger Straße in Rheinhausen

Duisburg-Rheinhausen. Wegen Kanalbauarbeiten ist die Schwarzenberger Straße in Rheinhausen seit dem 8. März teilweise gesperrt. Das müssen Verkehrsteilnehmer wissen.

Wegen Kanalbauarbeiten durch die Wirtschaftsbetriebe Duisburg musste die Schwarzenberger Straße in Rheinhausen kurzfristig am Mittwoch, 8. März, teilgesperrt werden. Wie die Stadt mitteilt, ist die Straße seither zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Wernerstraße in Fahrtrichtung Wernerstraße als Einbahnstraße ausgewiesen.

Fußgänger können den Baustellenbereich weiterhin passieren. Die Stadt geht davon aus, dass die Arbeiten bereits am Freitag, 10. März, abgeschlossen sind.

