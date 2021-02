SPD und CDU fragen: Wo wird die neue Kita im Rumeln gebaut?

Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen. Die Frage nach dem Standort für eine neue Kita in Rumeln-Kaldenhausen ist noch nicht beantwortet. Für CDU und SPD ist ein Standort alternativlos.

SPD und CDU in Rumeln-Kaldenhausen wollten bei der geplanten BV-Sitzung am 4. März fragen, wie der Stand der Dinge für eine weitere Kita in Rumeln-Kaldenhausen ist. Die Sitzung musste aufgrund der Corona-Bestimmungen verschoben werden. „Die zentrale Frage lautet, ob die Verwaltung mittlerweile ihre Überlegungen zum Standort eines dringend benötigten weiteren Kindergartens abgeschlossen hat“, erklärt Mehmet Aslan, Vorsitzender der SPD-Bezirksfraktion.

[Sie wollen keine Nachricht aus Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

Die langen Wartelisten in den Rumelner Einrichtungen seien ein Problem, so Aslan. So betreue allein die städtische Kita an der Düsseldorfer Straße 179 Kinder. „In Rumeln-Kaldenhausen ist durch die Schließung des Kindergartens an der Wagnerstraße und die Reduzierung der Gruppen und Gruppenstärken auf konfessioneller Seite in den letzten Jahren der Druck auf das Platzangebot gestiegen.“ Ein Grund, warum die Fraktionen Druck machen. Mit Blick auf das Personal und die Eltern betont Aslan: „Ausreichend Kindergartenplätze nehmen den Druck von den Mitarbeitern und den Familien.“ Die Fraktionen erhofften, dass wenigstens die Standortfrage geklärt werden würde.

Standort für neue Kita in Rumeln: „Rathausallee alternativlos“

Vorschläge gab es ab 2017 viele, weiß CDU-Ratsfrau Iris Seligmann-Pfennings. So tauche aktuell noch in der Tabelle der Planer die „Kendelstraße“ auf. Damit gemeint ist aber das Gelände der ehemaligen Fröbel-Schule an der Ulmenstraße, erklärt Seligmann-Pfennings. Dies sei keine Option: Auf dem Platz baut die Gebag aktuell Wohnraum. Auch die Kendelstraße, genauer das Freigelände der ehemaligen Hauptschule, sei ungeeignet. „Jedoch ist ein ganz zu Beginn der Standortsuche aufgekommener und dann wieder verworfener Vorschlag nun aktueller denn je: Rathausallee.“

Noch in diesem Jahr soll der Bebauungsplan „Rathausallee“ die letzten Hürden nehmen. Für die CDU-Politikerin eine logische Schlussfolgerung, „dieses sehr zentral gelegene Gebiet für den Kindergarten erneut ins Gespräch zu bringen. Für die Familien aus Rumeln-West und Rumeln-Ost ist ein Kindergarten an der Rathausallee – vis-a-vis der Discounter – vom Standort her alternativlos!“