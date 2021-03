SPD Rheinhausen: In Friemersheim wird eine neue Kita gebaut

Auf der Freifläche an der Bismarckstraße in Duisburg-Friemersheim soll eine neue Kita entstehen.

Duisburg-Rheinhausen. Der SPD-Bezirksverband Rheinhausen teilt mit, dass die neue Kita an der Bismarckstraße gebaut werden soll. Baustart noch in diesem Jahr.

Friemersheim bekommt eine neue Kindertagesstätte. Diese soll vie bis fünf Gruppen beherbergen. Das teilt SPD-Ratsherr Rainer Schütten vom Bezirksverband in Rheinhausen in einem Schreiben an die Redaktion mit.

„Dieser Kindergarten wird auf dem Grundstück Bismarkstraße 78 errichtet. Mit dem Bau will man jetzt im Frühjahr beginnen. Anfang 2022 soll er fertiggestellt sein. Somit steht der Kindergarten für das Kindergartenjahr 2022/23 voll zur Verfügung. Ein freier Träger soll die neue Kita betreiben“, heißt es.

Auch auf dem Herkenweg tut sich Neues, teilen die Sozialdemokraten weiter mit. Nachdem lange überlegt wurde, ob sich eine Sanierung lohnt, steht jetzt fest, dass der Kindergarten Herkenweg neu gebaut wird. „Die derzeitige Einrichtung mit drei Gruppen wird abgerissen und an gleicher Stelle durch eine viergruppige ersetzt. Wie der zuständige SPD-Ratsherr Jürgen Edel mitteilt, soll der Abbruch der alten Einrichtung Anfang 2022 beginnen.“

Kita Herkenweg in Duisburg: Containeranlage als Übergang

Während der Bauzeit soll der Kindergartenbetrieb in einer Containeranlage an der Schwarzenberger Straße 147 weitergeführt werden. „Dank der Modulbauweise wird die neue viergruppige Kindertagesstätte schon zum Kindergartenjahr 2022/23 fertig sein.“

Eine weitere neue Kindertageseinrichtung sollte ursprünglich schon 2020/21 in Betrieb gehen. Da aber der Investor des Gesamtprojektes an der Franz-Schubert-Straße, zu dem auch die neue viergruppige Kita gehört, gewechselt hat, verschiebt sich der Start auf das Kindergartenjahr 2022/23. „Wenn auch nach Aussage von Edel weiterhin in Rheinhausen Kita-Plätze fehlen, so sind die Erweiterung der Kita Herkenweg und der Neubau an der Franz-Schubert-Straße Schritte in die richtige Richtung“, urteilt der SPD-Ortsverband.

„Weitere Kitas im Bezirk müssen folgen. Wobei eine seinerzeit angedachte, neue Einrichtung auf dem Grundstück ‘Zu den Gärten’ nicht weiterverfolgt werden kann, da das Grundstück nicht mehr zur Verfügung steht.“

