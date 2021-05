SPD Rheinhausen: Grünanlage soll „Lene-Reklat-Park“ heißen

Duisburg-Rheinhausen. Straßen, Plätze und Anlagen in Rheinhausen sollten nach verdienstvollen Frauen benannt werden. Die SPD stellt einen Antrag in der BV-Sitzung.

Die SPD-Fraktion Rheinhausen greift in der nächsten Sitzung der Bezirksvertretung am 10. Juni die Idee auf, Straßen, Plätze oder Anlagen im öffentlichen Raum nach verdienstvollen Frauen zu benennen. So soll die Grünanlage zwischen dem Finanzamt Duisburg-West und dem Awocura Seniorenzentrum künftig „Lene-Reklat-Park“ genannt werden dürfen. Er sei entsprechend aktiv auszuschildern.

Mit Helene „Lene“ Reklat würdigt die SPD eine Frau, die sich besonders in der Arbeiterwohlfahrt, aber auch als sozial engagierte Ratsfrau einen nachhaltig guten Namen erworben hat. Die 1914 geborene Rheinhauserin war bereits mit 14 Jahren in der Awo aktiv und trat dem Wohlfahrtsverband schon mit 17 Jahren bei – durchaus ungewöhnlich in dieser Zeit, erklären die Sozialdemokraten in einer Mitteilung.

Helene Reklat aus Rheinhausen: Ferienfreizeiten und „Essen auf Rädern“

Nach dem 2. Weltkrieg linderte Lene Reklat zunächst die unmittelbare Not der Kinder. Ab 1955 organisierte sie Ferienfreizeiten, die sie 15 Jahre lang betreute. 1965 gründete sie in Rheinhausen „Essen auf Rädern“. Um selbst ausfahren zu können, machte Lene Reklat dafür mit 51 Jahren noch den Führerschein. Zudem engagierte sich die mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnete Lene Reklat 40 Jahre lang als Ratsfrau kommunalpolitisch. Auch dem Awo-Bezirksvorstand gehörte die Trägerin der Marie-Juchacz-Plakette viele Jahre an. Noch zu Lebzeiten wurde ein Awo-Seniorenzentrum nach der 2008 verstorbenen Lene Reklat benannt – mit ihr als Bewohnerin.

„Mit der Benennung der Grünanlage wird ein Zeichen gesetzt, im Bezirk Rheinhausen vermehrt verdienstvolle Frauen zu würdigen“, sagt Rheinhausens SPD-Fraktionsführer Mehmet Aslan. „Ein Blick auf die Straßennamen beweist, dass in der Vergangenheit bis auf ganz wenige Ausnahmen ausschließlich honorige Männer belobigt worden sind.“

Sitzung der Bezirksvertretung Rheinhausen: Anmeldung erforderlich

Die Bezirksvertretung Rheinhausen tagt am 10. Juni um 16 Uhr in der Rheinhausen-Halle, Beethovenstraße 20. Die Teilnehmerzahl ist aufgrund der Pandemie begrenzt, es gilt die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske. Interessierte Zuschauer müssen sich frühzeitig telefonisch unter 02032838229 anmelden.

