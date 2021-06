SPD-Ortsverein sagt das Parkfest im Volkspark Rheinhausen ab

Auch in diesem Jahr muss das Parkfest im Volkspark Rheinhausen abgesagt werden.

Duisburg-Rheinhausen. Der SPD-Ortsverein hat das Parkfest im Volkspark Rheinhausen abgesagt. Die Coronaschutzverordnung erlaubt Feste dieser Größe noch nicht.

Es wären einfach zu viele Menschen an einem Ort gewesen: Der SPD-Ortsverein Rheinhausen-Mitte muss sein beliebtes Fest im Volkspark Rheinhausen auch in diesem Jahr wieder absagen. Dazu erklärt Ortsvereinschef Dirk Smaczny: „Wir hatten uns zu Beginn des Jahres den Termin 10./11. Juli im Park reserviert und angesichts inzwischen deutlich sinkender Inzidenzwerte bis zuletzt die Option offengehalten, das Fest doch noch realisieren zu können.“

Die aktuell gültige Coronaschutzverordnung, so Smaczny, erlaubt allerdings Volks-, Stadt-, Dorf- und Straßenfeste sowie ähnliche Festveranstaltungen mit bis zu 1.000 teilnehmenden Personen erst ab dem 21. September. „Und dann auch nur mit Negativtestnachweis und einem durch die zuständige Behörde genehmigten Hygiene- und Infektionsschutzkonzept.“ Daher muss die SPD das Parkfest nun doch absagen.

Parkfest im Volkspark Rheinhausen Auf ein Neues im nächsten Jahr

Allen Vereinen, Schaustellern, Gastronomen und auch dem Werbering drücken die Sozialdemokraten die Daumen, dass sich weitere Lockerungen doch schneller einstellen mögen und auch noch etliche schöne Open-Air-Veranstaltungen für die Rheinhauser Bevölkerung in diesem Jahr möglich werden. „Wir werden in Kürze mit den Planungen für nächstes Jahr beginnen und freuen uns schon heute darauf, in 2022 die dann hoffentlich endgültig vollzogene Überwindung der Pandemie gemeinsam mit möglichst vielen Rheinhauserinnen und Rheinhausern gebührend zu feiern.“

Täglich wissen, was in Duisburg passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Duisburg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West