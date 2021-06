Sparkasse Duisburg baut die Geschäftsstelle in Homberg um

Die Sparkasse Duisburg modernisiert die Geschäftsstelle am Bismarckplatz in Homberg (Symbolfoto).

Duisburg-Homberg. Ab kommender Woche beginnen die Modernisierungsarbeiten bei der Sparkasse am Bismarckplatz in Homberg. Hier entsteht ein Privatkunden-Center.

Die Sparkasse Duisburg modernisiert ab kommender Woche die bisherige Geschäftsstelle am Bismarckplatz in Homberg. In Zukunft soll hier ein Privatkunden-Center entstehen, teilt die Sparkasse mit. Aus diesem Grund öffnet die Geschäftsstelle am Freitag, 11. Juni, zum letzten Mal in diesem Jahr.

[Sie wollen keine Nachrichten aus Duisburg mehr verpassen? Hier können Sie unseren abendlichen und kostenlosen Duisburg-Newsletter abonnieren]

Ab dem 14. Juni sind die Berater dann in der Geschäftsstelle Hochheide (Moerser Straße 242) zu erreichen, da die Umbauarbeiten nicht während des laufenden Betriebs erfolgen können. Das Foyer mit den Automaten bleibt weiterhin täglich geöffnet, die Schließfächer sind dienstags und mittwochs von 14 bis 16.30 Uhr zu erreichen.

Ausnahme: Vom 25. Juni bis zum 7. Juli müssen das Foyer und die Schließfachanlage geschlossen bleiben. Voraussichtlich im Frühjahr 2022 sollen die Modernisierungsarbeiten abgeschlossen sein, teilt die Sparkasse Duisburg mit.

Sparkasse in Duisburg-Homberg: Neue Büros und Dialogtheken

Hintergrund für die Modernisierung ist der veraltete Zustand der Geschäftsstelle. Laut Sparkasse waren die letzten Umbaumaßnahmen 1994. Daher ist nun eine komplette Entkernung und Erneuerung des Innenausbaus bis auf die Natursteine vorgesehen. Geplant sind auch Ergänzungen der Schließfachanlage zur Aufnahme weiterer Kunden sowie vier Dialogtheken und sechs Beratungsbüros.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West