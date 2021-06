Fotogalerie Sommer in Rheinhausen und Co.: Die schönsten Leserfotos

Duisburg-Rheinhausen. Der Sommer ist in Rheinhausen, Baerl und Co. angekommen. Wir haben Leser aufgefordert, uns ihr schönstes Sommerfotos aus dem Westen zu schicken.

Die Temperaturen der vergangenen Tage machen unmissverständlich deutlich: Der Sommer ist in Duisburg angekommen. Viele nutzen die Gelegenheit, um sich aufs Rad zu schwingen, bei einem Spaziergang die Natur zu genießen – oder auch im heimischen Garten die Pflanzenwelt zu bestaunen.

Wir haben Leser aufgefordert, uns ihre schönsten Sommerfotos aus dem Duisburger Westen zu schicken. Eine Auswahl haben wir in einer Fotogalerie zusammengefasst. Sie haben auch ein Bild aus dem Duisburger Westen, dass mit in die Galerie sollte? Dann schicken Sie uns gerne das Foto per E-Mail an lok.rheinhausen@funkemedien.de. Die Bildgröße sollte mindestens 1 MB betragen. Bitte schreiben Sie uns auch Ihren vollen Namen und teilen sie etwas zu Ihrem Fotomotiv mit. Vielen Dank!

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Sebastian Stüning war mit seinem Board auf dem Toeppersee unterwegs. Foto: Stüning

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Herbert Gorissen hat eine Pferdekoppel in Friemersheim besucht. Foto: Gorissen

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Gabriele Wiedelbach entdeckte bei einem Spaziergang diesen Käfer. Foto: Wiedelbach

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Frank Lüttmann schreibt: "Auf diesem Bild sieht man, dass auch die Pferde auf einer Weide in Rumeln sich über das frische Gras freuen". Foto: Lüttmann

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Auch Karl-Heinz Bauer war am Toeppersee unterwegs. Foto: Bauer

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos "Und endlich macht es wieder Spaß, mit dem Fahrrad zu fahren und die frische Luft zu genießen", schreibt Gabriele Wiedelbach zu diesem Foto. Foto: Wiedelbach

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Auch im Volkspark Rheinhausen sieht es schon sommerlich aus. Foto: Gorissen

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos "Auch der Weissling freut sich über die ersten Blumen und genießt die Sonnenstrahlen", schreibt Gabriele Wiedelbach. Foto: Wiedelbach

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Blütenpracht in Friemersheim. Foto: Gorissen

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Sebastian Stüning genießt die Sonne auf einer zugewachsenen Bank an der Bergheimer Straße. Foto: Süning

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Renate Orywa hat die Blumenwiese im Binsheimer Feld in Duisburg-Baer fotogrefiert. Foto: Orywa

Sommer in Rheinhausen und Co.- Die schönsten Leserfotos Obwohl Pfingsten längst vorbei ist, zeigen sich die Pfingstrosen von ihrer besten Seite. Foto: Gorissen

