Der Schwimmcontainer „narwali“ steht seit September 2023 in Düren. Wäre sein Einsatz auch in Duisburg sinnvoll?

Schwimmunterricht Schwimmen lernen im Container: Auch in Duisburg denkbar?

Duisburg-Homberg/Ruhrort/Baerl. Mobile Container für den Schwimmunterricht: Ein Modellprojekt des Landes NRW macht es möglich. Die FDP fragt: Ist das auch in Duisburg sinnvoll?

Mobile Container für den Schwimmunterricht: Ein Modellvorhaben des Landes NRW ist Ende September in Düren gestartet. Der umgebaute Seefrachtcontainer „narwali“ soll in den kommenden zwei Jahren durch den Regierungsbezirk Köln touren und Kindern aus dem Vorschul- sowie Grundschulbereich kostenfreie Kurse zum Erlenen der Grundtechniken des Schwimmens anbieten.

Der FDP-Ortverein im Duisburger Westen fragt sich nun, ob der Einsatz eines solchen Containers auch im Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl sinnvoll wäre. Vorsitzender Thomas Rangs hat dafür Fragen an die Stadtverwaltung formuliert. „Etwa 20 Prozent der Kinder im Grundschulalter können nicht schwimmen, diese Zahl hat sich in den letzten 5 Jahren nahezu verdoppelt“, schreibt der Liberale in seiner Anfrage.

Die vielen Corona-Schutzmaßnahmen in den vergangenen Jahren hätten sicher dazu beigetragen, die Zahl der Schwimmmöglichkeiten sei jedoch seit Jahrzehnten rückläufig. „So wurde im Bezirk Homberg/ Ruhrort/ Baerl z. B. das Lehrschwimmbecken in der Glückauf-Halle vor gut sechs Jahren geschlossen.“

FDP im Duisburger Westen fragt: Ist der Einsatz eines Containers in Duisburg denkbar?

Ziel des NRW-Modellprojektes sei laut Angaben des Landes „niedrigschwellige Angebote zur Wassergewöhnung und -bewältigung anzubieten, kostengünstige und schnell zusätzliche Wasserflächen vor Ort in den Kommunen zur Verfügung zu stellen und durch das schnellere Durchlaufen der Lernstufen zum Schwimmenlernen die Wartelisten für Schwimmkurse zu reduzieren“.

Nun möchte die FDP in ihrer Anfrage wissen, wie die Stadtverwaltung zu diesem Projekt steht, ob sie den Einsatz eines solchen Containers im Bezirk Homberg/Ruhrort/Baerl plant und wenn ja, welche Standorte hierfür grundsätzlich möglich wären.

Antworten werden in der kommenden Sitzung der Bezirksvertretung erwartet. Sie tagt am Donnerstag, 26. Oktober, um 16 Uhr im Bezirksrathaus Homberg (Sitzungssaal), Bismarckplatz 1.

