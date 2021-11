Schulwechsel: Schulen im Duisburger Westen stellen sich vor

Drei Gymnasien im Duisburger Westen, hier das Franz-Haniel-Gymnasium in Homberg, bitten in den kommenden Tagen zu Infoveranstaltungen.

Duisburg-Rheinhausen/Homberg/Rumeln-Kaldenhausen. Gymnasien in Rheinhausen, Homberg und Rumeln-Kaldenhausen informieren Viertklässler und deren Eltern über ihre Schule. Die Termine im Überblick.

Wohin geht es nach der Grundschule? Drei Gymnasien im Duisburger Westen bitten in den kommenden Tagen zu Infoveranstaltungen.

Das Franz-Haniel-Gymnasium in Duisburg-Homberg

Das Franz-Haniel-Gymnasium, Wilhelmstraße 25, lädt unter dem Motto „Die Schule mit eignen Augen kennenlernen“ Viertklässler und deren Eltern zu Informationsnachmittagen ein: am 15., 16., 18. und 24. November, jeweils von 17 bis 18.30 Uhr. „Die Schülerinnen und Schüler unternehmen eine kleine Entdeckungstour im Schulgebäude, bekommen Einblicke in verschiedene Arbeitsgemeinschaften und lernen die vielfältigen Möglichkeiten der interaktiven elektronischen Tafeln kennen“, teilt das Gymnasium mit. Die Schulleitung ist für Fragen zum Schulwechsel vor Ort. Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht im Gebäude. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02066/20350. Weitere Informationen unter www.franz-haniel-gymnasium.de

Das Krupp-Gymnasium in Duisburg-Rheinhausen

Das Krupp-Gymnasium in Rheinhausen, Flutweg 62, bittet am Samstag, 20. November, von 10 bis 13 Uhr zum Tag der offenen Tür. Bei einer Führung durch das Schulgebäude gibt es spannende Einblicke in das vielfältige Angebot und die Ausstattung der Schule. Zudem gibt es für die „Gastschüler“ in verschiedenen Fächern einen 30-minütigen Probeunterricht. In der Aula können Eltern sich mit der Schulleitung austauschen. Es gelten die aktuellen Corona-Hygienevorschriften. Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich auf www.krupp-gymnasium.de

Das Albert-Einstein-Gymnasium in Rumeln-Kaldenhausen

Das Albert-Einstein-Gymnasium informiert Viertklässler und ihre Eltern in diesem Jahr wieder vor Ort. Es gibt einen Abend für die Eltern sowie die Tage der offenen Tür. Alle Termine müssen vorher über die Homepage des Gymnasiums gebucht werden.

Der Informationsabend findet am Montag, 15. November, in der Aula, Schulallee 11, statt. Pro Familie dürfen sich maximal zwei Erwachsene für 18 oder 19.30 Uhr anmelden. Bei den Tagen der offenen Tür gibt es am Freitag, 10. Dezember, um 15 oder 16.30 Uhr und am Samstag, 11. Dezember, um 9.30, 11 oder 12.30 Uhr die Möglichkeit, in Kleingruppen an Führungen teilzunehmen. In den ca. 90 Minuten lernen die Besucher das Gebäude kennen und können im naturwissenschaftlichen Bereich spannende Experimente erleben, Robotern bei der Arbeit zusehen oder im Sprachenraum Italienisch sprechen. Es gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht im Gebäude. Terminbuchungen: www.aeg-duisburg.de.

