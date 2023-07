Schultüte für 30 Euro: Duisburgerin gibt Geschenke-Tipps

Duisburg-Rheinhausen. Schultüte für unter 30 Euro: Eine Schreibwarenhändlerin aus Duisburg-Rheinhausen gibt Tipps, welche Geschenke für kleines Geld erhältlich sind.

Der erste Schultag ist für alle I-Dötzchen ein besonderes und wichtiges Ereignis. Was dabei neben einem nigelnagelneuen Tornister nicht fehlen darf? Natürlich die Schultüte. Deren Inhalt lässt sich auch mit kleinem Geld füllen. Miglena von Bönninghausen, die in Rheinhausen das Schreibwarengeschäft „Malstift“ betreibt, gibt Tipps für einen Schultüteninhalt für unter 30 Euro.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo]

„Was natürlich in keinem Tornister fehlen darf, ist das Schlampermäppchen“, sagt von Bönninghausen und zieht ein pinkes Federmäppchen mit einem blauen Pferd darauf aus einer Kiste. Dieses gibt es bereits für 6 Euro. Damit es auch gleich gefüllt werden kann, holt die Schreibwarenhändlerin ein Buntstift-Set aus einem Produktständer. Diese gibt es bereits für 3,70 Euro.

Duisburger Schreibwarenhändlerin empfiehlt: Reflektoren für den sicheren Schulweg

Um die Stifte nach der Benutzung auch wieder anspitzen zu können, empfiehlt die Schreibwarenhändlerin einen Anspitzer in die Tüte zu packen. „Der hier ist doch lustig“, sagt sie und zeigt auf ein Radiergummi in Kaktusform. „Hier hat man einen Radierer und ein Anspitzer für 4,20 Euro in einem“, erklärt sie. Für alle Kinder, die den Schulweg zu Fuß bestreiten, dürfen auch Reflektoren am Tornister nicht fehlen, meint von Bönninghausen. Diese gibt es in Teddy-, Engel- und Blitzform im Rheinhauser Schreibwarengeschäft für 3 Euro zu kaufen.

Falls Mathematik doch einmal zu schwer sein sollte, kann eine kleine Rechenmaus helfen, etwaige Probleme schnell zu lösen. Die Rechenhilfe kostet 6 Euro. Damit die Motivation auch bei etwaigen Matheproblemen trotzdem anhält, empfiehlt von Bönninghausen sogenannte „Kopf-Hoch-Karten“ als kleines Geschenk für die I-Dötzchen in die Tüte zu packen. „Auf jeder Karte stehen kurze Motivationssprüche“, erklärt sie. Erhältlich sind die 21 Karten für 3 Euro.

Spiele, die Duisburger Schulkinder in der großen Pause nutzen können

Sollte in der großen Pause einmal Langeweile entstehen, rät die Rheinhauser Schreibwarenhändlerin: Spiele, die in die Tasche passen wie ein Kreisel oder auch Stempel können gut die Zeit vertreiben. Diese kosten zwischen 2 und 3 Euro. Fehlen darf in der Schultüte natürlich auch vor allem eins nicht: Das Lieblingsbonbon oder die favorisierte Schokolade des Schulkindes.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West