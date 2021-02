Schnee: Die schönsten Leserfotos aus dem Duisburger Westen

Duisburg-Rheinhausen. Leserinnen und Leser haben den Wintereinbruch im Duisburger Westen fotografiert. Eine Auswahl der Bilder gibt es in unserer Fotogalerie.

Der Duisburger Westen versinkt in diesen Tagen im Schnee. In der Nacht zu Sonntag haben sich Rheinhausen, Homberg, Baerl und Co. in eine Winterlandschaft verwandelt. Schneebedeckte Bäume und zugefrorene Seen laden zum Spazieren und Fotografieren ein.

Wir haben Leserinnen und Leser aufgefordert, ihr schönestes Schnee-Foto zu schicken. Eine Auswahl der Fotomotive haben wir in dieser Fotogalerie zusammengefasst.