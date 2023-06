Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, wenn die Schulter schmerzt? Experten in Duisburg klären auf (Symbolfoto).

Medizin Schmerzen in der Schulter: Duisburger Experten klären auf

Duisburg-Rheinhausen. Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es, wenn die Schulter schmerzt? Experten im Johanniter-Krankenhaus in Rheinhausen bitten zum Patientenforum.

Wenn Schmerzen und Stechen in der Schulter zum täglichen Begleiter werden, sollten Betroffene der Ursache auf den Grund gehen. Das Orthopädie-Team des Johanniter-Krankenhauses Rheinhausen bittet daher am Mittwoch, 14. Juni, zum einem Patientenforum in den Ohletz-Saal, Kreuzacker 1. Los geht es um 17 Uhr.

Duisburg-Newsletter gratis abonnieren + Seiten für Duisburg: Blaulicht-Artikel + MSV + Stadtteile: Nord I Süd I West + Themenseiten: Wohnen & Immobilien I Gastronomie I Zoo

„Mit den Schulterschmerzen folgen weitere Übeltäter wie Unbeweglichkeit und Verspannungen. Schmerzen schränken unvermeidlich die Leistungsfähigkeit im Beruf und im Privatleben ein“, heißt es in einer Mitteilung des Krankenhauses. Das habe Folgen: Die regelmäßigen bis andauernden Schmerzen und Einschränkungen rauben Lebensqualität und Energie. Schulterschmerzen seien oftmals die Folge von jahrelanger körperlicher Belastung, heißt es weiter. „Dies verursacht im Laufe der Zeit gereizte und entzündete Sehnen und Bänder. Hinzu kommen mögliche Ursachen wie Verschleiß und Kalkablagerungen im Bereich des Schultergelenkes.“

Schulterprobleme? Nicht auf die leichte Schulter nehmen!Die Gelenkspezialisten des Johanniter-Krankenhauses Rheinhausen informieren am Mittwoch, 14. Juni 2023 über die Behandlungsmöglichkeiten der Schulter um 17.00 Uhr im Ohletz-Saal des Krankenhauses. V.l. Oberarzt Dr. Philipp Kunze, Chefarzt Dr. Martin Fischer und Oberarzt Ioannis Tamissis. Foto: S. Kalkmann / Johanniter-Krankenhaus

Über die vielfältigen Behandlungsmöglichkeiten der Schulterprobleme informieren beim Patientenforum die Fachärzte der Klinik für Orthopädische Chirurgie und Unfallchirurgie. Los geht es mit einem Vortrag von Oberarzt Dr. Philipp Kunze zum Thema „nichtoperative Behandlung der Schulterschmerzen und Versorgung von Brüchen“, gefolgt von Oberarzt Ioannis Tamissis mit dem Vortrag „Arthroskopische Verfahren / Schlüssellochtherapien“ und im Anschluss Chefarzt Dr. Martin Fischer zu den Möglichkeiten des Gelenkersatzes, der Endoprothetik.

Im Anschluss haben Gäste die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Die Veranstaltung ist kostenfrei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: West