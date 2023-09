Schlager Schlager-Hitparade 2024 in Duisburg: Diese Stars treten auf

Duisburg-Rheinhausen. „Die große Schlager-Hitparade“ kommt zurück in den Duisburger Westen. Welche Stars auf der Bühne stehen und wo es Tickets im Vorverkauf gibt.

Die beliebte „Große Schlager-Hitparade“ kommt auch 2024 in den Duisburger Westen. Am Samstag, 17. Februar 2024, gastiert sie erneut in der Rheinhausen-Halle. Tickets gibt es bereits jetzt im Vorverkauf. Welche Stars dann auf der Bühne zu erleben sind, hat die Agentur Thomann Management bereits bekannt gegeben.

Präsentiert wird die Show von Schlager-Legende Bernhard Brink, der unter anderem die MDR-Sendung „Schlager des Monats“ moderiert. 2023 feierte er sein 50. Bühnenjubiläum – bei der Hitparade in Rheinhausen war er schon öfter Gastgeber.

Der aus diversen Fernsehshows bekannte Patrick Lindner kommt ebenfalls nach Duisburg. Im ZDF präsentiert er regelmäßig die „Patrick Lindner Show“. Mit seinen Hits „Kloane Tür zum Paradies“, „Die kleinen Dinge des Lebens“, „Gefühl ist eine Achterbahn“ und „All deine Farben“ machte er Schlagzeilen und belegte viermal den ersten Platz in den Airplay-Charts.

Schlager-Parade in Duisburg-Rheinhausen: Weltstar Peggy March auf der Bühne

„Die große Verbundenheit zu seinem Publikum und die Freude, die Menschen mit seiner Musik zu unterhalten, ist ungebrochen“, teilt der Veranstalter mit. Pünktlich zum Bühnenjubiläum erscheint 2024 sein neues Album.

Bei der „Großen Schlager Hit-Parade“ 2024 in Duisburg führt wieder Schlager-Legende Bernhard Brink durch den Abend (Archivbild). Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services

Ein Jubiläum gab es auch 2023. Zum 60-jährigen Bestehen des weltberühmten Songs „I will follow him“ veröffentlichte Weltstar Peggy March ihre Autobiografie. Die US-amerikanische Sängerin, die vergangenes Jahr ihren 75. Geburtstag feierte, steht ebenfalls auf der Rheinhauser Bühne. Sie präsentiert unter anderem ihre Hits „Mit 17 hat man noch Träume“, „In der Carnaby Street“, „Memorice of Heidelberg“ und „Einmal verliebt – immer verliebt“.

Schlager-Nacht in Duisburg: Tickets gibt es ab 58,90 Euro im Vorverkauf

Abgerundet wird die Starbesetzung von Claudia Jung. Mit Songs wie „Je t’aime mon amour“, „Komm tanz’ ein letztes Mal mit mir“, „Domani l’amore vincera“ und „Stumme Signale“ feierte die Sängerin große Erfolge. Zwei Echos, vier goldene Stimmgabeln und Gold- sowie Platinauszeichnungen konnte sie bereits entgegennehmen.

Der Vorverkauf läuft. Tickets (58,90 bis 67,90 Euro) gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unter anderem auf www.schlagertickets.de

